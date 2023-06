Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Finalmente sono state aperte le prenotazioni di Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, raccolta comprendente i primi tre capitoli della storica saga Konami e molto altro.

Nello specifico, Metal Gear Solid Master Collection 1 include "Metal Gear Solid", "Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty", "Metal Gear Solid 3: Snake Eater" e vari contenuti extra. Tra questi, il primo titolo della serie Metal Gear, uno Screenplay Book con i testi dei dialoghi dei vari giochi, un Master Book che approfondisce la storia e i personaggi e due graphic novel digitali. Le graphic novel digitali, "Metal Gear Solid: Digital Graphic Novel" e "Metal Gear Solid 2: Digital Graphic Novel", descrivono e ampliano rispettivamente gli eventi di Metal Gear Solid e del suo sequel.

Ecco l'elenco completo dei contenuti:

Videogiochi

Metal Gear

Metal Gear 2: Solid Snake

Metal Gear Solid (Including VR Missions/Special Missions)

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (HD Collection version)

Metal Gear Solid 3: Snake Eater (HD Collection version)

Metal Gear (NES/FC version)

Snake's Revenge

Video

Metal Gear Solid: Digital Graphic Novel

Metal Gear Solid 2: Digital Graphic Novel

Libri digitali

Metal Gear Solid: Screenplay Book

Metal Gear Solid: Master Book

Metal Gear Solid 2: Screenplay Book

Metal Gear Solid 2: Master Book

Metal Gear Solid 3: Screenplay Book

Metal Gear Solid 3: Master Book

Metal Gear & Metal Gear 2: Screenplay Book

Metal Gear & Metal Gear 2: Master Book

Soundtrack

Metal Gear Solid: Digital Soundtrack

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 sarà disponibile dal 24 ottobre 2023 per Nintendo Switch, Sony Playstation 5, Xbox Series X|S e Steam.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.