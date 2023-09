Metal Gear Solid torna anche su PS4, e c'è una brutta notizia

Alcune settimane fa è stato confermato che Konami vuole far conoscere la celebre saga stealth di Metal Gear Solid anche ai possessori di console attuali, sebbene la versione PS4 è sempre rimasta in forse.

Questa, pensata per i fan più nostalgici o per chi vuole scoprire le origini della saga, magari dopo aver già giocato il quinto capitolo (lo trovate su Amazon), vedrà la luce il prossimo ottobre.

Nel corso del Direct di alcune settimane è stato quindi svelato il Vol. 1 della Metal Gear Solid Master Collection per tutte le piattaforme di punta.

Ora, come riportato anche da Gematsu, la compilation uscirà anche su console PlayStation 4, lo stesso giorno in cui sono previste le altre edizioni.

La versione PlayStation 4 di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 sarà lanciata insieme alle versioni PlayStation 5, Xbox Series, Switch e PC (Steam) il 24 ottobre, come annunciato Konami.

I preordini sono disponibili a partire dalla giornata di oggi sul PlayStation Store. Mentre le versioni PlayStation 5, Xbox Series e Switch saranno disponibili sia fisicamente che in formato digitale, la versione PlayStation 4 sarà disponibile solo in formato digitale.

Un po' un peccato, considerando che le altre edizioni beneficeranno invece di un'edizione fisica, com'è giusto che sia per un prodotto del genere.

Si tratta quindi di una brutta notizia per tutti i collezionisti, i quali dovranno giocoforza ripiegare su altre versioni.

Nel mentre, vediamo tutti i dettagli sul Volume 1, per rispondere ai dubbi dei nostri lettori su giochi inclusi e uscita.

Ma non solo: Konami avrebbe creato un team dedicato a verificare se Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots potesse essere portato anche su Xbox 360.

Infine, un portavoce di Konami ha ribadito che il remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater userà il doppiaggio originale, poiché non ci saranno cambi alla storia.