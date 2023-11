Metal Gear Solid Delta è troppo simile a MGS V? Ecco il videoconfronto

Metal Gear Solid Delta riporterà in auge uno dei più amati capitoli della saga ideata da Hideo Kojima: il nuovo capitolo pubblicato da Konami, ancora senza una data d'uscita, è infatti un ambizioso remake next-gen del terzo episodio.

Sarà dunque una produzione molto diversa dal videogioco originale incluso nella Master Collection (la trovate su Amazon), dato che dovrebbe essere un rifacimento molto fedele e ri-adattato per gli standard moderni.

Recentemente i fan hanno avuto l'opportunità di assistere alle prime clip gameplay grazie a un nuovo video da un evento Xbox, mostrandoci finalmente diverse scene in-engine con uno showcase tecnico.

Diversi fan avevano però manifestato delle perplessità sulle animazioni di gioco, che a loro parere sembravano strappate direttamente da Metal Gear Solid V: per questo motivo, un utente ha deciso di provare a mettere a tacere ogni polemica, realizzando lui stesso un videoconfronto con il remake Delta (via GamesRadar+).

Effettivamente, sembra che Metal Gear Solid Delta abbia tratto molta ispirazione da quanto realizzato con il quinto capitolo: una scelta comunque sensata, dato che sono passati diversi anni dall'uscita originale.

Tuttavia, il videoconfronto rende anche evidente come il gameplay del remake sembra essere decisamente più lento rispetto al quinto episodio, confermando di voler mantenere un approccio stealth e più metodico.

Uno stile di gioco dunque volutamente rallentato, il che non dovrebbe essere affatto un male, come sottolineato da altri utenti dopo aver visto il confronto: ovviamente, per poter avere idee più chiare dovremo aspettare di poterlo testare con mano e vedere clip più approfondite.

Restano però alcune polemiche sulla grafica in questione, che pur essendo più spettacolare sembrerebbe aver perso lo stile artistico dell'originale.

Se concordate oppure se, semplicemente, preferite continuare a giocare con la versione originale, potrebbe interessarvi una mod che riesce a renderlo più spettacolare da vedere su PC.