Metal Gear Solid Delta, ad alcuni non piace: «Senza Kojima, non c'è Metal Gear»

L'evento Xbox Partner Preview di ieri, 25 ottobre, ci ha dato la possibilità di dare un secondo sguardo a Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, stavolta in-engine.

Il franchise di Konami è del resto da poco tornato in una nuova occasione, ovvero la Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, che potete acquistare su Amazon.

Pacchetto di cui abbiamo parlato nella nostra recensione, in cui Stefania Sperandio vi ha spiegato che il prodotto «è diviso in due anime, che hanno entrambe un peso fondamentale: la prima è il valore indiscutibile delle opere che include, in molti aspetti tutt'oggi ineguagliate e imperdibili per comprendere la forza comunicativa del videogioco.»

Ora, come riportato anche su Eurogamer, il filmato in-engine del remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater di Konami ha ricevuto una reazione contrastante da parte dei fan.

Il nuovo trailer ha mostrato Snake che si muove furtivamente in una giungla splendidamente illuminata e una piccola rana che sguazza in acqua.

Il tutto è apparso tecnicamente impressionante, sebbene per alcuni fan il gioco sembra aver perso lo stile artistico del titolo originale.

Su X ci sono toni decisamente poco entusiasti: «Un remake deprimente», si legge in un post abbastanza esplicativo.

«Non ha identità, non ha senso dello stile, non ha direzione artistica, non ha atmosfera, non ha fotografia. Il montaggio del trailer dovrebbe dirvi tutto quello che c'è da sapere. Senza Kojima, non c'è Metal Gear» si legge.

Metal Gear Solid Delta è il tanto vociferato remake dello storico titolo di Konami che è diventato finalmente realtà con l'annuncio durante la scorsa estate.

Quindi, dopo il primo teaser trailer mostrato diversi mesi fa (e dopo quest'ultimo video in-engine), che ha ovviamente generato tantissime domande soprattutto riguardo gli eventuali cambi alla trama originale, resta ora da vedere quanto sarà valido pad alla mano.