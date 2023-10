Metal Gear Solid 2 e 3 diventano più belli da vedere, grazie ai fan

Konami ha da poco riportato in auge la saga di Metal Gear Solid, grazie al Vol. 1 della Master Collection contenente la trilogia classica.

Messo da parte il quinto episodio (che trovate ) i giocatori più giovani e i nostalgici incalliti possono quindi riscoprire tre perle del passato..

Nella recensione del Vol. 1 della nostra Stefania, vi abbiamo raccontato che che è «una raccolta che strizza l'occhio a chi Metal Gear Solid lo amava già, che difficilmente riuscirà a far scoprire la saga a nuovi appassionati perché non fa nessuno sforzo in quella direzione, parzialmente impreziosita da bonus comunque dimenticabili».

Ora, dopo che Konami ha confermato che i problemi della Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 saranno risolti dopo il lancio con le consuete patch di rito, a migliorare le cose ci pensano i fan.

Come riportato anche da DSO Gaming, il modder "liqMix" ha rilasciato due imperdibili pacchetti di texture HD per le versioni PC di Metal Gear Solid 2 e Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

Con l'aiuto di strumenti AI, liqMix ha migliorato la qualità di tutte le texture di questi due storici capitoli. Dal momento che Konami non ha apportato alcun miglioramento a queste riedizioni, vi consigliamo vivamente di farle vostre qui e qui.

Queste texture e file moddati aumentano la risoluzione interna, e sono quindi un must, visto che ora potrete finalmente giocare a questi giochi sul vostro PC senza perdere in nitidezza (che male non è).

Restando in tema MGS, potrebbero essere stati svelati i contenuti del Vol. 2 e 3 delle prossime ed eventuali Metal Gear Solid Master Collection.

Sempre per quanto riguarda i classici Metal Gear, vediamo tutti i dettagli sul Volume 1 da poco disponibile in tutti i negozi, per rispondere ai dubbi dei nostri lettori su giochi inclusi e non solo.