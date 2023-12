Silent Hill 2 Remake e non solo: Konami anticipa novità per la serie nel 2024

Pare che il 2024 possa rivelarsi un anno molto importante per il rilancio di Silent Hill, non solo per il remake del secondo capitolo ma anche per altri episodi in arrivo.

Il rifacimento del secondo episodio (che potete prenotare su Amazon) è indubbiamente uno dei più attesi, visto che il gioco originale è ancora oggi ricordato come uno degli horror psicologici più belli mai realizzati nella storia, ma non dovrebbe essere l'unica novità in arrivo.

In un'intervista rilasciata a 4Gamer (tradotta da ComicBook), il producer della serie Hajime Okamoto ha ammesso che non dovrebbe più esserci alcun aggiornamento per il 2023, ma che il 2024 sarà un'annata significativa per il franchise horror.

Okamoto ha poi chiesto ai suoi fan di pazientare e attendere l'arrivo di notizie sui prossimi capitoli del franchise, previsti appunto per il nuovo anno.

Uno di questi dovrebbe essere Silent Hill Townfall, il misterioso capitolo dagli autori di Observation che aveva già annunciato nelle scorse ore novità in vista per il prossimo anno, ma l'attenzione più grande è tutta riservata a Silent Hill 2 Remake: il 2024 dovrebbe essere l'anno giusto per l'uscita ufficiale.

Konami sta puntando fortemente sul rilancio di Silent Hill, come dimostrato dalla nascita di un Production Team ufficiale e, stando alle parole del producer, ci sarebbero molteplici progetti in arrivo nei prossimi mesi.

Non sappiamo ovviamente quali siano tutti questi progetti, ma il publisher giapponese sembrava aver anticipato lo sviluppo di ulteriori remake della serie, oltre al già noto secondo episodio di Bloober. Anche se non è stato chiarito quali sarebbero gli episodi in questione presi in esame.

Di conseguenza, non possiamo che continuare a monitorare la situazione in attesa di novità rilevanti: vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più. Comunque vada, il 2024 dovrebbe essere decisamente importante per i fan della saga.