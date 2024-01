Il remake di Silent Hill 2 dovrebbe essere "finito"

Silent Hill 2 Remake di Bloober Team è stato annunciato ormai oltre un anno fa, sebbene a quanto pare i lavori starebbero per arrivare alla fine.

La saga horror targata Konami, che potete recuperare su Amazon in una collection a tema, riceverà infatti il rifacimento dello storico secondo capitolo.

In molti pensavano che la data di uscita starebbe per essere finalmente svelata, ma nel 2023 non ci sono state novità.

Dopo aver risposto alle voci secondo cui il remake per PS5 di Silent Hill 2 sarebbe stato cancellato, pare proprio che Bloober stia dando gli ultimi ritocchi al gioco.

Come riportato anche da Wccftech, il remake di Silent Hill 2 è probabilmente completo e in fase di rifinitura, poiché lo sviluppatore pare si stia concentrando su altri progetti.

Come riportato oggi sul forum di ResetEra dall'insider Dusk Golem, lo studio polacco ha condiviso questa settimana un aggiornamento che ha rivelato come stia spostando la propria attenzione sul progetto Skybound e di come abbia ricevuto finanziamenti per un progetto basato su Unreal Engine 5 (a condizione che vengano raggiunti determinati obiettivi).

Per questo motivo, sono state aperte nuove posizioni di assunzione e le risorse e i dipendenti sono stati spostati su questi progetti.

Secondo l'insider, ciò significa che il remake di Silent Hill 2 è molto probabilmente completo a livello di contenuti e in fase di chusura, gestita da un piccolo team.

Sebbene l'uscita del gioco dipenda da Konami, il lancio potrebbe avvenire sicuramente quest'anno, se l'editore deciderà in tal senso.

Lo scorso novembre, Bloober Team ha sottolineato come tenere informati gli utenti sul gioco sia compito di Konami, anche se è stato detto che lo sviluppo procedeva senza intoppi.

Il remake di Silent Hill 2 sarà lanciato su PC e PlayStation 5 in una data di uscita ancora da confermare. Vi terremo aggiornati sul gioco non appena possibile, quindi restate sintonizzati per tutte le novità.

Da quello che sappiamo, un aggiornamento di Steam ha rivelato che il gioco sarà dotato di 12 Trofei, anche se questo potrebbe cambiare in prossimità del lancio.

Speriamo quindi in ogni caso di sapere di più a breve, augurandoci che il gioco non faccia la fine della mediocre serie interattiva Ascension, la quale non ha trovato il plauso dei fan.

Senza considerare anche che altri remake dedicati alla serie horror Konami potrebbero essere in lavorazione.