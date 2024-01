Metal Gear Solid Delta, ci sono novità sulla data di uscita

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è stato uno dei giochi più discussi dell'ultima estate e, con una certa sorpresa, i fan della saga di Hideo Kojima potranno tornare a giocare con uno dei titoli più iconici del franchise in una versione rivista e corretta.

Anche se per molti giocatori è sembrato già troppo simile a Metal Gear Solid V: The Phantom Pain dalle prime immagini e trailer, nonostante il videoconfronto ne metta in luce le differenze in questa prima fase.

Ma Metal Gear Solid Delta ha già dimostrato di essere una produzione pienamente next-gen, come potete vedere da un successivo trailer che è stato pubblicato dopo il primo reveal a sorpresa da parte di Xbox la scorsa estate.

Al di là dei confronti e delle misure un tanto al pixel, quando esce Metal Gear Solid Delta: Snake Eater?

PlayStation e Konami non hanno dato mai delle informazioni riguardo una finestra di uscita del gioco, e per questo l'ultimo trailer di PlayStation è un indizio interessante perché, tra le uscite del 2024, inserisce proprio Metal Gear Solid Delta:

Al minuto 1:30 viene menzionato il titolo di Konami e, sebbene non sia una conferma ufficiale perché manca chiaramente la data finale, è comunque un indizio ulteriore nel silenzio che c'è al momento intorno a Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Nell'attesa di Metal Gear Solid Delta, il franchise di Konami è tornato in una nuova occasione, ovvero la discussa Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, che potete già acquistare su Amazon.

Pacchetto di cui abbiamo parlato nella nostra recensione per altro, in cui vi avevamo detto che «è diviso in due anime, che hanno entrambe un peso fondamentale: la prima è il valore indiscutibile delle opere che include, in molti aspetti tutt'oggi ineguagliate e imperdibili per comprendere la forza comunicativa del videogioco.»