Metal Gear Solid, arriva la serie anime ufficiale (più o meno)

Konami vuole far conoscere la celebre saga stealth di Metal Gear Solid anche a chi non ama i videogiochi in senso stretto e lo vuole fare con una serie anime davvero particolare

Dopo aver il quinto capitolo (lo trovate su Amazon), la saga era infatti stata messa in un angolo per fin troppo tempo.

Nel corso di un Direct di alcuni mesi fa è stato svelato che il Vol. 1 della Metal Gear Solid Master Collection arriverà durante il prossimo mese di ottobre.

Ora, mentre già si parla dei giochi che potrebbero andare a comporre il Vol. 2, la serie di MGS sta per tornare, ma non nel modo che pensate.

Come riportato anche da GameSpot, lungi dall'essere un adattamento animato ad alto budget della serie Metal Gear Solid, una serie ufficiale di Konami su YouTube chiamata Mini Gear prende infatti i personaggi e le trame dell'acclamato franchise e li reimmagina.

Ciò significa rimpicciolire personaggi come Solid Snake e il colonnello Roy Campbell fino a farli diventare quasi dei chibi.

Nel primo episodio di quella che Konami definisce una vera e propria serie, Snake è un po' stanco di tutta la storia delle "missioni di infiltrazione da parte di un solo uomo", e scherza sul fatto che la serie dovrebbe essere ribattezzata "Manic Gear", perché dovrebbe essere "pazzo" per continuare ad affrontare missioni così pericolose.

Snake fa anche notare che Campbell emana una forte energia "tradiscimi più tardi", una battuta che farà ridere i fan della serie.

Tra una serie anime demenziale e l'altra, vediamo tutti i dettagli sul Volume 1, per rispondere ai dubbi dei nostri lettori su giochi inclusi e uscita.

Ma non è tutto: Konami avrebbe creato un team dedicato a verificare se Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots potesse essere portato anche su Xbox 360, cosa che non è mai accaduta.

Per concludere, ricordiamo che il prossimo Metal Gear Solid Delta userà il doppiaggio originale, visto che non ci saranno cambi alla storia.