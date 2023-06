Metal Gear Solid 4 compie 15 anni, ma c'è una brutta notizia

Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots è da molti considerato il "vero" finale della saga di Hideo Kojima, tanto che il gioco oggi compie ben 15 anni dall'uscita.

La saga sembrava essere arrivata al capolinea, ma a quanto pare così non sarà.

Durante il PlayStation Showcase di alcuni giorni fa è infatti stato mostrato il remake di Metal Gear Solid 3, ossia Metal Gear Solid Delta Snake Eater.

Ora, dopo che sono state confermate anche le edizioni fisiche della Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, contenente i primi tre capitoli ufficiali, sono in molti a chiedersi che fine abbia fatto il quarto episodio.

Su ResetEra, in occasione del quindicesimo anniversario (il gioco usciva infatti il 12 giugno 2008 in tutto il mondo), i fan hanno infatti rispolverato l'ultima avventura di Solid Snake.

C'è però una brutta notizia: ad oggi, l'unico modo per poter giocare - o rigiocare - a Guns of the Patriots è quello di possedere una vecchia PS3 funzionante.

Non vi sono infatti piani di rimasterizzazione del gioco, il quale non risulta essere disponibile né su PS Store che su Xbox Store. Un vero peccato, considerando che parliamo di uno dei capitoli della saga di Metal Gear più belli in assoluto.

La speranza è che tra i prossimi remake già ventilati da Konami possa esserci anche quello di MGS4.

Restando in tema, lo YouTuber Cycu1 ha confrontato il prossimo Metal Gear Solid Delta con Snake Eater HD Edition, mettendo in risalto tutte le differenze del caso.

Ma non solo: il remake, difatti, non rinuncerà al cast originale del terzo capitolo, incluso David Hayter nell'iconico ruolo di Snake/Big Boss.