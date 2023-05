Metal Gear Solid Master Collection sarà solo digitale o anche fisica? Arriva la risposta

Konami vuole far conoscere la celebre saga stealth di Metal Gear Solid a un nuovo pubblico di giocatori, proponendo una nuova Collection.

Oltre all'annuncio del remake di Metal Gear Solid 3, il publisher nipponico ha infatti annunciato una speciale raccolta di classici.

Questa, pensata per i fan più nostalgici o per chi vuole scoprire le origini della saga, magari dopo aver già giocato il quinto capitolo (lo trovate su Amazon), vedrà la luce il prossimo autunno.

Durante il PlayStation Showcase 2023 è stato infatti svelato il Volume 1 della Metal Gear Solid Master Collection, annunciando che avrebbe incluso la storica trilogia della saga.

A quanto pare le novità non si fermano qui: come riportato anche da PlayStation Lifestyle, Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 sarà disponibile anche in versione fisica oltre che digitale, come confermato da Konami.

L'account Twitter spagnolo del publisher ha risposto a una richiesta di informazioni sulla versione su disco, rispondendo semplicemente con un «sì».

Gli annunci della versione fisica non sono ancora stati pubblicati, tuttavia, e non è stato confermato se verrà lanciata insieme alla versione digitale o meno.

Non sono stati resi noti neppure i prezzi per nessuna delle due versioni, ma dato che il gioco è previsto per l'autunno, è probabile che i dettagli arriveranno nei prossimi due mesi.

Grazie alla pagina ufficiale di PlayStation Store è stata in ogni anche segnalata la presenza di due capitoli storici: i fan potranno infatti riscoprire Metal Gear e Metal Gear 2 Solid Snake, ossia i primi episodi rilasciati su MSX, oltre alle VR e Special Missions.

Ricordiamo che l'uscita di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 è attualmente prevista per autunno 2023: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena avremo ulteriori novità.

