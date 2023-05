Metal Gear Solid 3 Remake potrebbe arrivare in esclusiva su PS5, insieme a nuovi giochi Konami

PlayStation potrebbe aver siglato un nuovo importante accordo di esclusività con Konami, alimentando nuovamente le indiscrezioni su un possibile annuncio imminente di Metal Gear Solid 3 Remake.

Questa presunta partnership permetterebbe a PS5 di ottenere in esclusiva non solo l'imminente Silent Hill 2 e futuri capitoli della serie, ma anche un nuovo capitolo di Metal Gear (trovate il quinto episodio su Amazon) e, forse, perfino un ritorno di Castlevania in esclusiva.

Ricordiamo che i report sul ritorno della serie non sono ancora stati confermati ufficialmente, ma secondo le indiscrezioni potrebbe trattarsi di una via di mezzo tra un vero e proprio remake e un'edizione rimasterizzata.

Le voci di corridoio si sono amplificate notevolmente in seguito agli ultimi report: il noto insider Shpeshal_Nick di XboxEra segnala infatti di aver sentito che Metal Gear Solid 3 Remake dovrebbe essere uno dei protagonisti del prossimo PlayStation Showcase e che «potrebbe esserci qualche tipo di esclusiva» legata ad esso.

Un'indiscrezione rilanciata anche dal giornalista Jez Corden di Windows Central (via DualShockers), che segnala di aver sentito le stesse identiche voci sull'argomento.

Heard similar about Metal Gear exclusivity for PlayStation btw. https://t.co/xH1C7iJ0O3 — Jez 💀 (@JezCorden) May 7, 2023

Interrogato dagli utenti, Corden ha affermato di non sapere se il remake in questione sia basato sul primo gioco, che secondo i rumor sarebbe in sviluppo presso Bluepoint, oppure il terzo episodio come affermato dall'insider, ma ha chiarito di aver sentito che Sony ha ottenuto un nuovo accordo per futuri Silent Hill e Metal Gear, ma forse perfino per un nuovo Castlevania.

Not sure on that. Just heard Sony landed a deal with Konami for Silent Hill, Metal Gear, and maybe even a new Castlevania. 🔥 — Jez 💀 (@JezCorden) May 7, 2023

Queste nuove voci di corridoio sembrano dunque confermare nuovamente tanti annunci in arrivo direttamente da Konami: secondo la redazione di VGC, la prima a rilanciare tale indiscrezione, il publisher avrebbe precedentemente cercato di ottenere una vetrina all'E3 2023 proprio per presentare potenzialmente il remake e un nuovo Castlevania.

Naturalmente, i piani sarebbero inevitabilmente saltati non appena è stata confermata la cancellazione dell'E3 2023, il che avrebbe costretto il publisher a rivedere i propri piani: il PlayStation Showcase potrebbe dunque rivelarsi il giusto palcoscenico per dare visibilità e creare entusiasmo.

Ovviamente, allo stato attuale si tratta comunque di voci non confermate: nonostante tali fonti si siano spesso rivelate affidabili, non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni e continuare a seguirci per tutti gli aggiornamenti sulla vicenda.