Metal Gear Solid diventerà anche un gioco da tavolo, come se non bastasse

Durante il PlayStation Showcase di ieri è stato mostrato il remake di Metal Gear Solid 3, ossia Metal Gear Solid Delta Snake Eater, sebbene a quanto pare le sorprese legate al franchise non sono finite.

La saga di Hideo Kojima (il cui ultimo capitolo lo trovate su Amazon) sembrava essere arrivata al capolinea, ma così non è.

Il primo teaser trailer non ha mostrato il gameplay, bensì ha una cinematica piuttosto criptica ma ricca di segreti nascosti.

Ora, dopo che sono state confermate anche le edizioni fisiche della Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, è in arrivo anche il gioco da tavolo ufficiale.

CMON, nota per la realizzazione e pubblicazione di board games, ha infatti da poco pubblicato il trailer di Metal Gear Solid - The Board Game, il gioco da tavolo della serie di Konami.

Nel trailer visionabile poco sopra, nel player dedicato, possiamo farci un'idea di come si svolgeranno le partite di questo gioco: la componente stealth sembra essere fondamentale e verranno in nostro aiuto vari armi e oggetti, come le iconiche scatole di cartone in cui nascondersi.

Previsti anche una serie di interessanti bonus preorder, tra cui un graphic novel esclusiva da 109 pagine e un modellino di un Metal Gear REX.

Il gioco è già preordinabile con un piccolo sconto sul prezzo di listino, sebbene la data d’uscita non sia ancora stata rivelata (Metal Gear Solid - The Board Game dovrebbe in ogni caso arrivare sul mercato entro la fine dell’anno).

Restando in tema, lo YouTuber Cycu1 ha confrontato il prossimo Metal Gear Solid Delta con Snake Eater HD Edition, mettendo in risalto tutte le differenze del caso.

Ma non solo: il remake, difatti, non rinuncerà al cast originale del terzo capitolo, incluso David Hayter nell'iconico ruolo di Snake/Big Boss.