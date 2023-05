Metal Gear Solid: Master Collection dovrebbe avere MGS1 doppiato in italiano

Se sul remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater, ribattezzato per l'occasione Metal Gear Solid: Delta, vogliamo un po' tutti capire in che misura Konami e Virtuous stiano rimaneggiando il capolavoro di Hideo Kojima, possiamo dire che l'annuncio della Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 abbia scaldato il cuore di tutti i nostalgici.

Sappiamo che, da qualche tempo, gli episodi originali della saga sono finiti fuori dal mercato a causa di alcuni problemi di licenza. Ebbene, questo cofanetto permetterà di recuperare sulle piattaforme di ultima generazione i primi tre episodi di Metal Gear Solid.

Ma in quali versioni? E il primo Metal Gear Solid avrà anche il suo (storico) doppiaggio in italiano? La risposta ci arriva da PlayStation Store, che ha aggiunto il cofanetto al suo catalogo, e a quanto pare è positiva.

Che versioni dei giochi include Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1

Su PlayStation Store viene specificato a chiare lettere che le versioni incluse dei giochi saranno le seguenti:

Metal Gear Solid (compreso Special Missions)

(compreso Special Missions) Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (versione HD Collection, quindi Substance)

(versione HD Collection, quindi Substance) Metal Gear Solid 3: Snake Eater (versione HD Collection, quindi Subsistence) Che include: Metal Gear Che include: Metal Gear 2: Solid Snake

(versione HD Collection, quindi Subsistence)

Per i lettori che ce lo domandavano, quindi, sottolineiamo che si tratta di versioni non rimaneggiate né rimasterizzate, ma di un cofanetto del primo gioco originale per PlayStation e dei successivi, così come questi due sono stati rivisti qualche generazione fa nella HD Collection.

Ma Metal Gear Solid è doppiato in italiano?

Stando a quanto precisa in una postilla proprio PlayStation Store, diremmo proprio di sì. Tra l'elenco dei dettagli e dei contenuti, infatti, il catalogo digitale scrive che:

«Le varianti regionali dei titoli sono disponibili come download aggiuntivi».

A meno di clamorose sorprese, sarà insomma possibile scaricare la versione del gioco nella lingua preferita – italiano compreso. Il primo Metal Gear Solid, ricorderete, è l'unico del franchise ad avere avuto una localizzazione completa in diverse lingue, con voci che i fan ricordano tutt'oggi, come quelle di Alessandro Ricci e Andrea Piovan.

I successivi capitoli, che partivano dall'originale giapponese, furono adattati esclusivamente con voci in inglese, mentre l'italiano era relegato ai soli sottotitoli.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 arriverà nell'autunno 2023. Avete già dato un'occhiata al recap completo delle novità arrivate durante il recente PlayStation Showcase?