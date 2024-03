Il "vero" Snake ha giocato i primi minuti di Metal Gear Solid Delta: «È stato spettacolare»

Un recente video di Production Hotline ha mostrato la schermata iniziale di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, il remake del terzo capitolo della serie, ma a quanto pare c'è chi ne ha giocato la parte iniziale.

La saga Konami è tornata da poco in una nuova compilation, ossia la discussa Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, che potete acquistare su Amazon.

Solo ieri, 19 marzo, sono state mostrate nuove immagini di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, più in particolare relative al menu principale del gioco.

Ora, come riportato anche da PlayStation Lifestyle, l'attore di Solid Snake e Big Boss David Hayter ha rivelato di aver giocato la parte iniziale del remake di MGS3, Metal Gear Solid Delta.

Sui social, Hayter ha dichiarato di aver giocato fino alla scena del ponte che precede i titoli dell'originale MGS3 ed è, con sorpresa di nessuno, entusiasta di ciò con cui ha avuto a che fare.

Il post è accompagnato da un video di dieci secondi della schermata del titolo di Metal Gear Solid Delta, molto meno "sgargiante" di quella del gioco originale, ma che mostra abbastanza bene la grafica aggiornata di questo remale.

David Hayter è tornato in prima linea nella promozione di Metal Gear per Konami, dopo essere stato sostituito da Kiefer Sutherland per l'ultimo capitolo principale uscito nel 2015, ossia The Phantom Pain.

Il gioco sembra essere in procinto di uscire quest'anno insieme all'altro grande revival di Konami, ossia Silent Hill 2, ma non c'è una data ufficiale per nessuno dei due.

Nonostante i timori che Konami possa manomettere un altro gioco del suo catalogo di classici, Delta non dovrebbe intacfare la struttura del gioco in gran parte intatta, apportando solo modifiche estetiche e meccaniche che contribuiscono a modernizzare il sistema di controllo.

Verrà utilizzato l'audio del gioco originale, anziché riscrivere o registrare nuovamente i dialoghi con attori nuovi o di seconda mano. Quindi niente nuove battute di Snake per Hayter, nonostante il suo ritorno nel franchise.

Restando in tema, Metal Gear Solid Legacy Series Part 1 è un nuovo mini documentario sempre con David Hayter, un gradito regalo di Konami ai fan.