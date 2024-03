Mega Marzo su PlayStation Store: i migliori giochi sotto i 20 euro

Da questa settimana sono iniziate ufficialmente le nuove promozioni di PlayStation Store, dedicate all'inizio del terzo mese dell'anno: potete infatti approfittare degli sconti di Mega Marzo su tantissimi tra i videogiochi più apprezzati dai fan.

Queste offerte vi permetteranno di ampliare il vostro catalogo digitale con alcuni dei migliori prodotti disponibili su PS5 e PS4, molti dei quali sono disponibili a piccoli prezzi, anche a meno di 20 euro l'uno (trovate una gift card dedicata su Amazon).

Per aiutarvi nella vostra scelta, abbiamo dunque deciso in quest'occasione di segnalarvi tutti i migliori giochi che potete acquistare a meno di 20 euro con le offerte di Mega Marzo su PlayStation Store, così da scoprire nuovi grandi titoli senza dover alleggerire eccessivamente il vostro portafogli:

Migliori giochi a meno di 20 euro su PlayStation Store

Batman: Arkham Collection a 7,79€ (anziché 59,99€) - Sconto dell'87%

a 7,79€ (anziché 59,99€) - Sconto dell'87% Battlefield V Definitive a 4,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 90%

a 4,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 90% Cult of the Lamb a 14,99€ (anziché 24,99€) - Sconto del 40%

a 14,99€ (anziché 24,99€) - Sconto del 40% Divinity: Original Sin 2 Definitive a 17,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 70%

a 17,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 70% Doom Eternal Deluxe Edition a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75%

a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75% Dragon Ball Z: Kakarot Deluxe a 19,79€ (anziché 89,99€) - Sconto del 78%

a 19,79€ (anziché 89,99€) - Sconto del 78% Dragon's Dogma: Dark Arisen a 4,99€ (anziché 24,99€) - Sconto dell'80%

a 4,99€ (anziché 24,99€) - Sconto dell'80% Dying Light Definitive Edition a 9,99€ (anziché 49,99€) - Sconto dell'80%

a 9,99€ (anziché 49,99€) - Sconto dell'80% God of War III Remastered a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50% Hazelight Bundle (A Way Out + It Takes Two) a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67%

a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67% Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX a 19,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 60%

a 19,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 60% LEGO Marvel Super Heroes 2 a 5,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 90%

a 5,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 90% Little Nightmares I & II a 14,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 70%

a 14,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 70% Monster Hunter World: Iceborne Master a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50% Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50% Persona 4 Golden a 11,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 40%

a 11,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 40% Resident Evil 2 a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75%

a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75% Resident Evil 3 a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75%

a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75% Resident Evil Village Gold Edition a 19,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 60%

a 19,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 60% Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe a 5,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 90%

a 5,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 90% Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy a 17,49€ (anziché 49,99€) - Sconto del 65%

a 17,49€ (anziché 49,99€) - Sconto del 65% Ultimate Marvel VS Capcom 3 a 7,49€ (anziché 24,99€) - Sconto del 70%

a 7,49€ (anziché 24,99€) - Sconto del 70% Uncharted 4 + L'eredità perduta a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75%

a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75% Until Dawn a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50% Watch Dogs 2 Gold Edition a 16,49€ (anziché 109,99€) - Sconto dell'85%

Vi ricordiamo come sempre che questa è solo una selezione parziale: vi consigliamo di controllare la lista completa con tutti i giochi disponibili a meno di 20 euro al seguente indirizzo.

Se siete alla ricerca di altre offerte su PlayStation Store, cogliamo l'occasione per segnalarvi sconti speciali esclusivi per il weekend, a patto di essere già iscritti a PS Plus.

Inoltre, potete ancora approfittare di offerte settimanali dedicate alla saga di Assassin's Creed, senza aver bisogno di abbonamenti.