Max Payne Remixed è un regalo dei fan, e lo potete provare gratis

L'annuncio del ritorno di Max Payne con i remake del primo e del secondo capitolo è stato sicuramente bene accolto dai fan, sebbene al momento dei giochi nemmeno l'ombra.

Dopo Control (trovate la Ultimate Edition su Amazon) e il recente Alan Wake 2, i Remedy sono al lavoro sui rifacimenti dei primi due capitoli della saga di Max.

L'annuncio, arrivato con un comunicato a sorpresa diffuso dalla stessa Remedy, dei giochi sappiamo un granché.

Ora, dopo che qualcuno ha dato a vita a un fan remake di Max Payne 2 in Unreal Engine 5, è il momento di un nuovo remaster dei fan.

Come riportato anche da DSO Gaming, infatti, il modder "Slasks Psykbunker" ha appena rilasciato una demo di Max Payne Remixed.

Max Payne Remixed è, di fatto, uno dei migliori esempi di RTX Remix Mod, che aggiunge il Path Tracing a questo grande classico.

Questa RTX Remix Mod presenta texture PBR dettagliate e fonti di luce personalizzate. Inoltre, è dotata di modelli e risorse rimasterizzati.

Vale la pena notare che questa RTX Remix Mod supporta il DLSS di NVIDIA. Pertanto, i possessori di una GPU RTX potranno migliorare le prestazioni complessive abilitandola.

Come detto, questa è la migliore RTX Remix Mod che abbiamo visto finora ed è esattamente come dovrebbe essere una versione rimasterizzata di Max Payne. Se vi va, potete scaricate la demo da questo link.

Da quello che sappiamo i remake di Max Payne 1 e 2 saranno pubblicati per PS5, PC e Xbox Series X/S in un unico pacchetto, anche se non c'è ancora una data di uscita in vista.

Nell'aprile dello scorso anno, Remedy ha reso noto che i giochi erano passati alla fase di proof-of-concept. Se dovessero infatti arrivare ulteriori aggiornamenti da Remedy relativamente ai remake (e non quelli fatti in casa dai fan), vi terremo aggiornati.

Nel frattempo, lo scrittore maledetto di Remedy sarà il prossimo sopravvissuto di Dead by Daylight, che tra poco accoglierà Alan Wake in gioco.