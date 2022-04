Max Payne e Max Payne 2 tornano con dei remake, è ufficiale!

Con un comunicato stampa diffuso sul suo sito, che ha preso di sorpresa tutti i fan della saga, Remedy Entertainment ha annunciato di essere ufficialmente al lavoro su dei remake per il primo Max Payne e per il successivo Max Payne 2: The Fall of Max Payne.

I due videogiochi, usciti rispettivamente nel 2002 e nel 2003, rientrano in un nuovo accordo siglato tra la software house finlandese e Rockstsr Games, detentrice della proprietà intellettuale.

We are pleased to announce that we will remake the iconic Max Payne and Max Payne 2: The Fall of Max Payne, in a new development agreement with Rockstar Games. Read the full press release here: https://t.co/gx9tuH425j — Remedy Entertainment (@remedygames) April 6, 2022

«Remedy Entertainment, i creatori di Max Payne, sono felici di annunciare che realizzeranno i remake degli iconici Max Payne e Max Payne 2: The Fall of Max Payne, in un nuovo accordo di sviluppo con Rockstar Games» esordisce la nota ufficiale diramata per investitori e organi di stampa.

I due giochi torneranno anche e soprattutto perché, viene sottolineato, «hanno lasciato un marchio indelebile nella cultura popolare», sia per la loro atmosfera neo-noir che per l’inconfondibile gunplay con il celebre bullet-time.

Sam Houser, fondatore di Rockstar Games, non ha fatto mancare il suo immediato commento per la conclusione dell’accordo che renderà realtà i due remake:

«Eravamo intrigati quando i nostri amici di lungo corso di Remedy ci hanno contattato con l’idea di realizzare dei remake degli originali Max Payne. Siamo dei grandissimi fan delle opere che hanno creato nel corso degli anni e siamo impazienti di giocare queste nuove versioni».

Tero Virtala, CEO di Remedy, ha dichiarato che la compagnia è «enormemente entusiasta» all’idea di lavorare con Rockstar Games, e ha sottolineato che «Max Payne ha un posto speciale nel cuore di tutti noi di Remedy, e sappiamo che è lo stesso per milioni di fan in tutto il mondo».

I due remake usciranno come un singolo titolo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Saranno realizzati in Northlight Engine, l’engine proprietario, con lo sviluppo finanziato proprio da Rockstar Games, che consentirà di avere un approccio e una proporzione da AAA.

È tempo di un ritorno in grande stile per Max Payne

Viene anche precisato, ma è un dettaglio più per gli investitori che per i giocatori, che – una volta che Rockstar avrà recuperato le sue spese – Remedy avrà la possibilità di monetizzare a sua volta attraverso le royalty.

Meglio non fremere, però, per un’uscita imminente: come sottolineato dal comunicato stampa, «al momento il progetto si trova nella fase di sviluppo del concept», quindi sta muovendo i suoi primissimi passi.

Ciò nonostante, il ritorno di Max Payne è ora ufficiale e Remedy Entertainment è pronta, dopo Alan Wake (potete trovarlo su Amazon a prezzo ridotto), a ridare vita a una delle sue grandi icone.