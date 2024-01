Alan Wake sarà protagonista di un nuovo incubo videoludico

Quello tra Alan Wake e Dead by Daylight è un crossover che sembra fatto apposta per essere realizzato... e in effetti è stato realizzato.

Sicuramente più interessante e a tema di quello con Fortnite, il battle royale di Epic Games in cui Alan Wake ha fatto una comparsata qualche settimana prima del lancio di Alan Wake 2.

Lo scrittore sarà uno dei nuovi sopravvissuti di Dead by Daylight, l'horror multiplayer che ormai ha accolto tantissimi personaggi del mondo della cultura pop e, come spiega Remedy in un post sul sito ufficiale, ospiterà anche il protagonista di Alan Wake 2.

Intrappolato nel Luogo Oscuro e in lotta per fuggire, il tentativo di Alan di scrivere la sua libertà lo porterà nella schiavitù dell'Entità, scambiando un Luogo Oscuro con un altro.

È interessante come Remedy abbia voluto dare un contesto narrativo alla nuova esperienza horror di Alan Wake, con tanto di manoscritti dedicati.

«Mentre cercavo una via d'uscita, mi sono tornati in mente i ricordi di una sceneggiatura che avevo scritto per Night Springs su un luogo avvolto dalla nebbia. Circondato dalla stessa nebbia, sono diventato una pedina, intrappolato. Devo trovare una via d'uscita. Riscrivere quella sceneggiatura è la chiave.»

Il manoscritto perduto proveniente da Alan Wake 2 è stato interpretato ancora una volta dagli attori Ilkka Villi e Matthew Porretta che hanno prestato le loro sembianze e la loro voce all'Alan Wake Chapter di Dead by Daylight.

Remedy ha anche spiegato che i giocatori potranno ascoltare delle linee vocali nuove di zecca e originali mentre Alan Wake affronta la sua ultima sfida mortale in The Fog.

Il capitolo di Dead by Daylight dedicato ad Alan Wake introduce anche il modificatore Lights Out, uno strato di terrore a tempo limitato che priva i giocatori degli strumenti chiave. Tutto questo dal 30 gennaio prossimo, quando lo scrittore inizierà la sua nuova discesa nell'incubo.

Ma non dimenticate neanche che Alan Wake 2 si è aggiornato con il new game plus, che introduce moltissime novità.