Max Payne 2 Remake non esce? C'è chi se l'è creato da solo

È ormai passato davvero troppo tempo dall'annuncio del ritorno di Max Payne con i remake del primo e del secondo capitolo.

Gli autori di Control (trovate la Ultimate Edition su Amazon) sono al lavoro sui rifacimenti dei primi due capitoli della saga sparatutto in terza persona.

Advertisement

Dopo l'annuncio, arrivato con un comunicato lampo diffuso dagli stessi sviluppatori, non si è però avuta alcuna notizia.

Nonostante gli ultimi aggiornamenti sullo stato dei lavori fossero incoraggianti, ad oggi ancora nulla, tanto che ora sono i fan a rimediare al problema (a modo loro).

Come riportato anche da GamingBible, infatti, ci ha pensato il ben noto canale TeaserPlay a dare vita a un fan remake di Max Payne 2 in Unreal Engine 5. Lo trovate nel player sottostante.

«Nel nostro nuovo video, abbiamo cercato di mostrare ciò che i giocatori si aspettano dal remake di Max Payne 2 in generale in Unreal Engine 5. Il remake è stato annunciato ufficialmente qualche mese fa. Abbiamo cercato di fornire un quadro generale del gameplay e della possibile grafica utilizzando l'Unreal Engine 5, e di chiarire le aspettative dei fan dalla versione finale», spiegano gli autori.

Ovviamente, sottolineiamo che si tratto solo ed esclusivamente di un concept realizzato per puro diletto (sebbene la resa finale, specie della ambientazioni, sia davvero di alta qualità), visto che non è prevista alcuna versione scaricabile, né ora né mai.

Per chi vorrà quindi un'esperienza realmente giocabile con il remake ufficiale, sarà comunque necessario avere ancora un po' di pazienza e incrociare le dita. Se dovessero infatti arrivare ulteriori aggiornamenti da Remedy relativamente ai remake veri e proprio di Max Paybe (e non quelli fatti in casa dai fan), vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine.

Nel frattempo, vi ricordiamo anche che gli sviluppatori hanno già anticipato che Alan Wake 2 durerà un bel po'.