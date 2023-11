Marvel's Wolverine potrebbe uscire prima del previsto

Forse lo sviluppo di Marvel's Wolverine potrebbe essere più avanzato di quanto potessimo aver pensato inizialmente, a giudicare dalle ultime indiscrezioni emerse in rete nelle ultime ore.

Dopo il grande successo ottenuto da Marvel's Spider-Man 2 (lo trovate su Amazon), Insomniac si sta preparando a espandere il suo universo supereroistico su PlayStation con un altro dei personaggi più amati di sempre.

Advertisement

Il team di sviluppo ha già confermato che Wolverine sarà collegato proprio a Spider-Man 2: l'uscita sembrava essere molto distante ma potrebbe essere in realtà prevista entro la fine del prossimo anno, stando ad alcuni indizi raccolti da Twisted Voxel.

Il profilo su ArtStation di Hung Nguy, concept artist al lavoro proprio su Marvel's Wolverine, indicherebbe per l'ultima esclusiva PS5 proprio una finestra di lancio entro la conclusione del prossimo anno.

Va però detto che, nel momento in cui scriviamo quarto articolo, pare che l'artista abbia fatto "pulizia" e che tale informazione non è più disponibile, segno che probabilmente tale reveal potrebbe essere arrivato per errore. Stessa cosa per il misterioso nuovo gioco degli autori di Days Gone, sempre emerso grazie all'artista.

Tuttavia, ciò corrisponde anche a quanto dichiarato non molto tempo fa dal giornalista Jeff Grubb su GiantBomb, in cui diceva di aver sentito che l'intenzione sarà quella di avere una valutazione del gioco per adulti e che l'uscita è prevista entro la fine del 2024.

Grubb sottolineava però che questa finestra di lancio non è ancora definitiva e potrebbe essere rinviata internamente al 2025, confermando anche che non avrebbe alcun legame con gli X-Men visti nei film.

Pochi mesi fa vi avevamo raccontato di come molti sviluppatori importanti avessero iniziato a mettersi al lavoro su Marvel's Wolverine, dunque non possiamo sapere con certezza se uscirà o meno entro la fine del 2024.

Il tutto dipenderà, evidentemente, da quanto lavoro è già stato fatto: vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più. Per il momento, vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

Vi ricordiamo che, a differenza di quanto visto con Spider-Man, l'esclusiva PS5 dedicata a Wolverine sarà particolarmente violenta e adatta a un pubblico adulto.