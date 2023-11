Che fine ha fatto il gioco degli autori di Days Gone? Ci sono novità

Dopo l'uscita di Days Gone, e tutte le controversie che ne sono nate, Bend Studio è rimasta nel silenzio più totale che, in un futuro prossimo, potrebbe rompersi definitivamente.

Days Gone, che trovate ancora in edizione da collezione su Amazon, ha avuto la sua bella platea di fan che hanno sperato in ogni modo di vedere un sequel che, come sapete, non ci sarà mai.

Advertisement

Sony ha staccato la spina al franchise due anni fa, dopo aver definitivamente incassato i risultati negativi del lancio del survival a tema di zombie e motociclette.

Da allora sono nate addirittura delle petizioni per convincere l'azienda a mettere in discussione la propria scelta, mentre ancora oggi i fan continuano a pensare al fatto che non potranno mai avere un sequel, puntando anche il dito su "giochi molto peggiori" i cui franchise continuano in ogni caso.

Quello che è noto è che Bend Studio è al lavoro su una nuova IP, di cui non sappiamo nulla se non per alcuni teasing criptici che il team ha diffuso nel tempo. Un titolo che, come riportato di recente, potrebbe arrivare nel 2025.

Come riporta Wccftech, c'è un indizio per l'arrivo della nuova produzione del team di Days Gone, grazie al profilo di un concept artist.

Precisamente Hung Nguy, che nella sua pagina Artstation menziona il lavoro sul prossimo gioco di Bend Studio in arrivo nel 2025. In attesa di ulteriori conferme, il profilo dell'artista riporta anche una menzione per Marvel's Wolverine, che sarebbe invece piazzato per una release nel 2024.

Entrambe le informazioni sono state supportate dal noto insider Jeff Grubb e, in attesa di una conferma, vi ricordiamo che Marvel's Wolverine è stato intanto confermato come appartenente all'universo di Spider-Man 2.

E anche se non venissero confermate, c'è sempre la possibilità di vedere un film di Days Gone, che di certo potrebbe far piacere ai fan.