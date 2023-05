Marvel's Spider-Man 2 potrebbe includere la modalità più attesa di sempre

Siamo tutti in attesa di poter scoprire novità su Marvel's Spider-Man 2, l'atteso titolo Insomniac dedicato all'Arrampicamuri.

Se il primo capitolo (lo trovate su Amazon) ha dimostrato di essere una delle esclusive PlayStation degli ultimi anni, il sequel non dovrà essere da meno.

Advertisement

Di recente Sony ha già rassicurato i fan sull'uscita del titolo, il quale dovrebbe vedere la luce entro la fine del 2023.

Ora, dopo che di recente è stato Jim Ryan di PlayStation a tranquillizzare ulteriormente i fan, è arrivata una notizia che - se confermata - farà la gioia di molti di voi.

Come riportato anche da Wccftech, infatti, una modalità cooperativa per l'attesissimo Marvel's Spider-Man 2 sarebbe stata anticipata dall'attore di Miles Morales.

Nadji Jeter sembra aver fatto cenno a una modalità co-op durante un panel di SacAnime.

Qualcuno dal pubblico ha chiesto a Jeter se Marvel's Spider-Man 2 supporterà la modalità cooperativa:

«Credo che sia stato.... Credo che sia stato annunciato. Non so se sia stato annunciato o meno, ma credo di sì», ha risposto l'attore.

L'attore ha inoltre lasciato intendere che i simbionti saranno «ovunque» in questo sequel, oltre al fatto che Miles si ingegnerà davvero tanto con le sue ragnatele.

«Ci saranno molte più cose divertenti, perché nel prossimo capitolo diventerà davvero astuto con le sue ragnatele. Diventerà molto intelligente, quindi restate con noi per questo secondo capitolo poiché vi chiederete: 'Cosa?' Ora ci sta prendendo la mano.»

Per quanto riguarda la modalità cooperativa, è possibile che Jeter (che ha interpretato anche Sam in The Last of Us) si sia solo espresso male, ma è molto probabile che si sia semplicemente lasciato sfuggire un annuncio che doveva essere fatto in seguito.

L'ufficialità potrebbe arrivare mercoledì, quando Sony ospiterà il PlayStation Showcase dedicato ai prossimi giochi per PS5 e PSVR 2.

Restando in tema, di recente il "vero" Peter Parker ha dato un aggiornamento sullo sviluppo, confermando di aver già finito i lavori di doppiaggio e motion capture.

Nel frattempo, Marvel's Spider-Man Remastered è acquistabile a parte su PS5, anche come aggiornamento a pagamento del primo capitolo.