Marvel's Spider-Man su PS5 diventa standalone, ma c'è una brutta notizia

Marvel's Spider-Man Remastered, ovvero il porting per PlayStation 5 legato a Miles Morales, ora avrà una sua versione standalone ma sarà a pagamento.

Il ritorno di Peter Parker tirato a lucido era infatti all'interno di Marvel's Spider-Man Miles Morales (anche in versione fisica su Amazon), e non era disponibile per l'acquisto singolarmente.

Advertisement

Un titolo che serve a fare da ponte per Spider-Man 2, che è scomparso dalle scene ma la cui esistenza è stata confermata di nuovo.

Mentre Insomniac Games ha infatto chiesto un po' di pazienza per il prossimo titolo sull'Arrampicamuri, i giocatori PS5 potranno tornare a scoprire il capostipite in versione rivista e corretta.

PlayStation ha annunciato che una versione standalone di Marvel's Spider-Man Remastered arriverà su PlayStation 5 alla fine di questo mese.

Senza che i giocatori siano costretti ad acquistare Miles Morales, ovviamente, ma ad un prezzo.

Come riporta Game Informer, infatti, Spider-Man Remastered sarà acquistabile in maniera singola a $50.

Il prezzo potrà far discutere tutto sommato, ma siamo nella normalità. Quello che non è troppo normale è il prezzo dell'upgrade dalla versione PlayStation 4.

I possessori di Marvel's Spider-Man Miles Morales possono comunque ottenere Marvel's Spider-Man Remastered aggiornando alla Ultimate Edition tramite il menu principale della versione PS5 del gioco, mentre l'upgrade da PS4 a PS5 sarà ancora una volta a pagamento a $10.

Il prezzo non è ovviamente elevato, ma per un titolo che ha comunque un po' di anni sulle spalle è spiacevole non assistere ancora ad un aggiornamento next-gen gratuito.

Su una console che, nel frattempo, ha anche ottenuto un nuovo record. O meglio, l'ha fatto ottenere direttamente a PlayStation.

Questo è il periodo delle notizie tristi sui giochi Marvel, perché uno degli ultimi titoli del brand è stato cancellato su Nintendo Switch.

A proposito di aggiornamenti su PS5, anche Horizon Forbidden West si è aggiornato di recente: ecco le novità.