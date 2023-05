Marvel's Spider-Man 2 è stato realizzato «senza compromessi»

In attesa di poter scoprire ulteriori novità su Marvel's Spider-Man 2, Jim Ryan ha parlato del titolo Insomniac e non ha voluto nascondere tutto l'entusiasmo per il progetto.

Del resto, il primo capitolo (lo trovate su Amazon) ha dimostrato di essere una delle esclusive PlayStation degli ultimi anni, nonché uno dei migliori videogiochi dedicati a Spider-Man mai realizzati.

Advertisement

Mentre Sony ha già rassicurato i fan sull'uscita del titolo entro la fine del 2023, ora a parlare è il boss PlayStation.

Dopo che di recente il narrative director Jon Paquette ne ha approfittato per dare un piccolo aggiornamento su Marvel's Spider-Man 2, a quanto pare Ryan ha deciso di tranquillizzare ulteriormente i fan.

Come riportato anche su Reddit, Ryan ha rivelato di aver ricevuto un feedback incredibile sul gioco.

In una nuova intervista rilasciata al sito giapponese Famitsu. Ryan afferma che lo sviluppatore Insomniac ha creato il gioco «senza compromessi», poiché si tratta di un gioco esclusivo per la nuova generazione di console PS5.

Il responsabile di PlayStation ha definito «bellissima» la grafica del sequel di Insomniac e ha affermato che il risultato finale del lungo processo di sviluppo è davvero «impressionante».

Questo sarà senza dubbio un sollievo per i fan, i quali hanno avuto pochissime informazioni su Marvel's Spider-Man 2 da quando è stato annunciato, ormai nel lontano 2020.

Tutto questo potrebbe però cambiare la prossima settimana, quando Sony ospiterà il PlayStation Showcase dedicato ai prossimi giochi per PS5 e PSVR 2. Staremo a vedere.

Anche il "vero" Peter Parker ha recentemente dato un aggiornamento importante sullo sviluppo, confermando di aver già finito i lavori di doppiaggio e motion capture.

Nel frattempo, Sony e Insomniac hanno già avuto di confermare una buona notizia: finalmente, Marvel's Spider-Man Remastered è acquistabile a parte su PS5, anche come aggiornamento a pagamento del primo capitolo.