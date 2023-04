Marvel's Spider-Man 2 sarà rinviato al 2024? Arriva una risposta

Marvel’s Spider-Man 2 è uno dei titoli più attesi dell'anno, visto che il gioco dovrebbe uscire entro e non oltre la fine del 2023.

Dopo lo spin-off dedicato a Miles Morales (che trovate su Amazon), l'Arrampicamuri è pronto a tornare in un sequel che promette di essere davvero memorabile per tutti i fan del personaggio.

Le ultime novità hanno rivelato il fatto che il gioco potrebbe nientemeno che includere uno Spider-Verse (grazie alla tecnologia vista nell'ultimo Ratchet & Clank).

Ora, dopo che di recente l’attore di Venom potrebbe aver anticipato quando uscirà, è emersa un'ulteriore conferma che il gioco non dovrebbe essere rinviato al 2024.

Come riportato anche da PSU, in occasione dei suoi ultimi risultati finanziari, Sony Interactive Entertainment ha assicurato ai suoi investitori che Marvel's Spider-Man 2 sarà lanciato durante l'anno finanziario in corso.

Il sequel sviluppato da Insomniac Games era stato precedentemente confermato per un'uscita nell'autunno del 2023 e, sebbene non sia stata ancora annunciata una data, sembra che un ritardo sia improbabile.

Inoltre, quest'anno Sony non dovrebbe avere in canna altre importanti esclusive PlayStation, per cui il ritorno di Spider-Man sarà il big della seconda metà del 2023.

Speriamo quindi che Insomniac decida di rivelare finalmente una data di uscita ufficiale da segnare in rosso sul calendario.

Nell'attesa, ricordiamo che da poco il team di sviluppo ha annunciato una nuova intrigante tecnologia per i dialoghi implementata nei loro nuovi giochi, incluso Marvel’s Spider-Man 2.

Ma non solo: tanti fan iscritti a PlayStation Plus sono rimasti decisamente sorpresi quando Sony ha annunciato, nelle scorse ore, la rimozione del primo Marvel’s Spider-Man dal catalogo di giochi gratis, prendendola non propriamente nel migliore dei modi.

Infine, lasciando un attimo da parte Spidey, i fan Marvel farebbero meglio a prepararsi anche per l'arrivo del gioco dedicato a Iron Man, che a quanto pare sarà un open world.