Marvel's Spider-Man 2, Venom entra in azione nel nuovo story trailer

Durante il Comic-Con di San Diego, Sony e Insomniac hanno deciso di svelare una gradita sorpresa per i fan dell'Uomo Ragno, pubblicando un nuovo interessante Story Trailer per Marvel's Spider-Man 2.

Il nuovo filmato per la seconda avventura di Spidey (che potete prenotare su Amazon) ci permette di scoprire da vicino non solo i protagonisti principali, ma anche le diverse minacce che Peter e Miles dovranno affrontare nel corso di questa avventura.

Advertisement

Un trailer sicuramente molto intrigante, dato che conferma non solo il ritorno di Mr. Negative dalla prima avventura, ma che si conclude con l'incombente minaccia di Venom, pronto a sfidarsi contro Spider-Man anche nel mondo costruito da Insomniac Games: potete trovarlo in allegato qui di seguito.

Il filmato della storia ci ha anche mostrato per la prima volta Harry Osborn: l'amico di Peter Parker non era mai stato mostrato direttamente nel primo capitolo per motivi di trama, cosa che invece accadrà in Marvel's Spider-Man 2.

Insomma, pare esserci davvero tanta carne al fuoco per gli appassionati, che ormai non vedono l'ora di poter tornare a volteggiare per le strade a partire dal prossimo 20 ottobre 2023, solo su PS5.

A tal proposito, il Comic-Con di San Diego ha svelato anche un'altra interessantissima sorpresa per gli appassionati: Sony e Insomniac hanno svelato un bundle di PS5 in edizione limitata a tema Marvel's Spider-Man 2, con scocche e DualSense personalizzati. Fortunatamente, se avete già acquistato la console next-gen, potrete acquistare questi accessori anche separatamente.

Se siete curiosi di saperne di più su Venom, il pericolosissimo simbionte che Peter Parker e Miles Morales dovranno affrontare, il suo interprete ha svelato diversi retroscena molto interessanti in un'intervista.

Nel frattempo, Sony sta continuando a pubblicizzare in modo aggressivo la nuova avventura di Spider-Man, come dimostrato dall'arrivo dei treni a tema negli Stati Uniti.