Marvel's Spider-Man 2, parla il creatore di Venom: «Non sembra che voglia giocare pulito»

Sony e Insomniac si avvicinano al lancio di Marvel's Spider-Man 2, sequel delle avventure dell'Uomo Ragno che tra i villain includerà anche Venom.

La seconda avventura di Spidey (che potete prenotare su Amazon) vedrà infatti la presenza del simbionte più famoso di sempre.

E se i fan pensano che il prossimo tripla-A di Insomniac sarà proprio un progetto dedicato al personaggio di Venom, ora a parlare del cattivo è proprio il suo "papà".

Come riportato anche da PSU, il co-creatore di Venom, Todd McFarlane, ha dato il suo consenso al design del personaggio realizzato da Insomniac Games per il prossimo Marvel's Spider-Man 2.

IGN US ha chiesto all'autore cosa pensasse di Venom e McFarlane ha parlato delle sue dimensioni, sottolineando come in origine avesse progettato il villain per essere più grande del supereroe medio.

In particolare, il buon Todd ha notato le dimensioni delle spalle larghe del personaggio nel trailer di Marvel's Spider-Man 2, elogiandone anche i denti per essere più simili a quelli di un animale selvaggio.

«Penso che abbiano fatto un buon lavoro per farlo sembrare un mostro. Per me, sono un grande fan dei mostri».

Pur ammettendo di non essere un vero e proprio fan della lingua - notando che questa caratteristica è stata attribuita principalmente al suo artista sostitutivo, Erik Larsen - McFarlane ha elogiato Insomniac Games per aver fatto un ottimo lavoro nel complesso:

«Lo fanno sembrare un po' cattivo. Non sembra che voglia giocare pulito, il che per me rappresenta Venom come antieroe.»

Il simbionte è in ogni caso pronto a sfidarsi contro lo Spider-Man di quartiere, nel gioco in uscita nel corso di quest'anno in esclusiva assoluta su console PlayStation 5, più precisamente il prossimo 20 ottobre.

Ma non solo: se siete curiosi di saperne di più su Venom, il suo interprete Tony Todd ha da poco svelato diversi retroscena molto interessanti in un'intervista.