Marvel's Spider-Man 2, la nuova patch dice addio al glitch più amato

Marvel's Spider-Man 2 mette in scena ovviamente Venom, e questa cosa è stata sfruttata da molti per poter giocare all'infinito con il personaggio anche al di fuori dei limiti previsti da Insomniac Games, grazie ad un glitch che ora è stato eliminato con un aggiornamento.

Il nuovo capitolo della saga videoludica ragnesca, che trovate su Amazon, ha ampliato ulteriormente il suo nucleo di personaggi, da protagonisti a comprimari.

Advertisement

Tra questi c'è il citato simbionte, amatissimo da sempre dai fan Marvel e non solo, al punto che c'è chi è riuscito a renderlo giocabile per un lungo periodo in Marvel's Spider-Man 2.

Il tutto attraverso un glitch, ovviamente, che però rischia di rompere per sempre il gioco a costo di dover tornare ad un salvataggio precedente, come vi avevamo spiegato.

Ma ora la festa è finita, perché Insomniac Games è intervenuta per eliminare questa possibilità con un recente update (tramite IGN US).

Questo ha deluso i fan di Venom che, in questo modo, almeno potevano giocare per più tempo nei panni del simbionte al di fuori del tempo stabilito dalle missioni del gioco. Tuttavia ora non ci saranno più problemi per i salvataggi, che da questo momento dovrebbero essere al sicuro dalla furia di Venomi.

«Speriamo che in futuro ci diano davvero più gameplay di Venom come bonus», ha commentato un utente su Reddit, al quale gli fanno eco altri giocatori che sperano di poter vedere delle sfide aggiuntive di qualche tipo.

Chissà che uno dei prossimi aggiornamenti di Insomniac non possa introdurre proprio del gameplay aggiuntivo di questo tipo.

Per i fan di Venom c'è uno SpazioGames Originals che vi consigliamo di leggere al più presto, ovvero un'analisi della storia del personaggio tra la sua genesi fumettistica e le comparsate videoludiche.

Nel frattempo aspettiamo l'arrivo di Daredevil, che viene sempre più menzionato da Insomniac e ormai sembra essere praticamente confermato.