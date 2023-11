Daredevil in Marvel's Spider-Man 2 è praticamente confermato, ormai

Dall'uscita di Marvel's Spider-Man 2 non si fa che parlare del possibile arrivo di Matt Murdock, conosciuto per le strade di Hell's Kitchen come Daredevil, per via di una serie di indizi e cose tra il detto-e-non-detto che Insomniac Games si è lasciata scappare nelle ultime settimane.

Nel nuovo capitolo della sagna ragnesca dei videogiochi, che trovate su Amazon, c'è stato infatti più di un riferimento alla vita di civile di Matt Murdock e il suo studio legale.

Un primo easter egg scoperto in fretta dai videogiocatori aveva fatto subito presagire la possibilità di vedere Daredevil come protagonista di un futuro DLC ma, come di consueto, Insomniac ha fatto orecchie da mercante.

Nel primo gioco, un cartello su un edificio a New York City recitava "Nelson & Murdock: Attorneys at Law", un riferimento al vero nome di Daredevil, Matt Murdock. Peter Parker fa riferimento anche a Daredevil come parte degli oggetti da collezione del primo gioco, confermando la sua esistenza nell'universo di Insomniac Spider-Man.

Tuttavia, quando Spider-Man 2 è arrivato sul mercato, non c'era più traccia del personaggio. Una sparizione che non ha avuto spiegazioni, per altro.

Mentre l'ultima patch per Marvel's Spider-Man 2 ha inserito nuovamente un easter egg più che preciso relativo proprio allo studio Nelson & Murdock, ovvero l'attività dove il supereroe svolge la sua professione di avvocato di giorno.

E ora, come riporta VGC, è arrivato un altro indizio da parte di Insomniac stessa.

Il direttore creativo di Spider-Man 2, Bryan Intihar, ha nuovamente menzionato Daredevil, in occasione di uno streaming speciale per l'ascolto e l'analisi della colonna sonora del gioco.

Durante la live si sente chiaramente Intihar chiedere "dov'è Daredevil?". Potete ascoltare la clip qui sotto:

A questo punto speriamo che l'annuncio di un eventuale contenuto con protagonista Daredevil possa arrivare presto, perché gli indizi iniziano ad essere tanti.

Una prospettiva che sarebbe ancora più interessante dopo la recente conferma che il videogioco di Wolverine è ambientato nello stesso universo di quelli di Spider-Man.