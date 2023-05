Marvel's Spider-Man 2, i fan temono la "morte" del loro meme preferito

Un trailer di Marvel's Spider-Man 2 potrebbe essere alle porte, grazie al PlayStation Showcase, sebbene i fan siano "sconvolti" per la potenziale perdita di una delle uniche immagini conosciute del sequel, divenuta un meme.

Se il primo capitolo (lo trovate su Amazon) ha dimostrato di essere una delle esclusive PlayStation più belle degli ultimi anni, il sequel promette altrettanto bene.

Vero anche che, dopo le ultime voci sulla possibile presenza di una modalità co-op in Marvel's Spider-Man 2, Insomniac è intervenuta per fare chiarezza negando la sua presenza.

Ora, come riportato da GamesRadar, in vista del PlayStation Showcase, i fan di Marvel's Spider-Man 2 "piangono" il loro meme preferito

Torniamo però un attimo indietro nel tempo: a metà del 2021, quando il gioco è stato annunciato ufficialmente, l'immagine che trovate come copertina alla notizia era uno dei pochi screenshot del trailer. Questa mostrava Miles Morales e Peter Parker, insieme.

Oggi, incredibile ma vero, lo screen in questione è ancora uno dei pochi screenshot che abbiamo del sequel di Insomniac.

Questo ha fatto sì che l'immagine acquisisse uno status di cult tra i fan di Spider-Man. Negli ultimi mesi, in particolare, l'immagine del dinamico duo ha raggiunto nuove vette con meme di ogni genere, dato che Miles e Peter sono stati trasportati contro la loro volontà in vari altri giochi, proprio come nei post poco sotto.

Staremo a vedere se, dopo l'evento PlayStation di stasera, i fan di Spider-Man avranno altro con cui intrattenersi (francamente, speriamo proprio di sì).

Lo studio Insomniac ha in ogni caso già annunciato di essere particolarmente orgogliosa del lavoro realizzato, svelando l'intenzione di voler rendere Marvel's Spider-Man 2 «il loro miglior gioco di sempre».

Ma non solo: anche il boss PlayStation Jim Ryan si è espresso in modo entusiasta sul prossimo gioco dedicato a Spidey, svelando che si tratta di una produzione realizzata «senza compromessi».