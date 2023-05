Marvel's Spider-Man 2 sarà «il nostro miglior gioco di sempre», per Insomniac

In attesa di poter scoprire ulteriori novità su Marvel's Spider-Man 2, Insomniac non ha voluto nascondere tutto l'entusiasmo per il suo ultimo progetto, garantendo ai fan che sarà un adattamento imperdibile.

Il primo capitolo (lo trovate su Amazon) ha dimostrato di essere una delle esclusive PlayStation più apprezzate degli ultimi anni, oltre che uno dei migliori videogiochi dedicati a Spider-Man mai realizzati.

Mentre Sony ha già rassicurato i fan sull'uscita del titolo entro la fine del 2023, Insomniac non ha voluto nascondere tutto il suo entusiasmo per il sequel di Marvel's Spider-Man durante una diretta su Twitch, pur non potendo ancora rivelare dettagli più precisi.

Come riportato da Push Square, gli sviluppatori hanno infatti deciso di giocare al primo capitolo in live per intrattenere i propri fan, ma il narrative director Jon Paquette ne ha approfittato per dare un piccolo aggiornamento su Marvel's Spider-Man 2:

«Ragazzi, sono emozionato per Spider-Man 2. Ovviamente non posso dire molto, ma ragazzi, stiamo davvero lavorando sodo per cercare di assicurarci che questo sia il miglior gioco che abbiamo mai realizzato e non vediamo l'ora di condividerlo con tutti voi».

HUGE THANKS to @EgorgianBoisttt for clipping this moment from the latest @insomniacgames Twitch stream! 🎮🔥 pic.twitter.com/scSLXvmaVo — Evan Filarca (@EvanFilarca) May 9, 2023

Il team di sviluppo non sembra aver dunque intenzione di risparmiarsi e intende fare tutto ciò che è in suo potere per riuscire a superare anche l'apprezzatissimo primo capitolo dedicato all'Uomo Ragno.

Considerando che il lancio sembra essere sempre più vicino, non dovrebbe ormai mancare molto a una nuova presentazione dedicata, anche considerando il lungo silenzio: vi terremo ovviamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Anche il "vero" Peter Parker ha recentemente dato un aggiornamento importante sullo sviluppo, confermando di aver già finito i lavori di doppiaggio e motion capture.

Nel frattempo, Sony e Insomniac hanno già avuto di confermare una buona notizia: finalmente, Marvel's Spider-Man Remastered sarà acquistabile a parte su PS5, anche come aggiornamento a pagamento del primo capitolo.