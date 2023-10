Marvel's Spider-Man 2 festeggia il lancio con... le nuove scarpe ufficiali

Se fate parte di quella schiera di fan che non vede l'ora di mettere le mani su Marvel's Spider-Man 2, ma ama anche esprimere la passione per i propri personaggi preferiti anche nell'abbigliamento di tutti i giorni, la nuova collaborazione tra Adidas e Sony — per quanto bizzarra — potrebbe rivelarsi davvero interessante per molti di voi.

La nota azienda di articoli di abbigliamento sportivo ha infatti confermato una nuova partnership con Insomniac Games e PlayStation, preparandosi a celebrare l'uscita della seconda avventura di Peter Parker con... un paio di scarpe a tema (via Dexerto).

In Marvel's Spider-Man 2 (potete prenotarlo ) i giocatori dovranno affrontare il pericolosissimo Venom, oltre a poter avere accesso a nuovi eccezionali poteri grazie al legame che il nostro protagonista avrà con il simbionte.

Proprio questo legame sarà rispecchiato fedelmente nelle nuove scarpe ufficiali Adidas: come potete vedere nella seguente immagine ufficiale, sono infatti visibili i colori classici della tuta di Spider-Man nei videogiochi, dunque il rosso, il blu e il bianco, ma sul fondo è possibile vedere il nero del simbionte pronto a prendere il sopravvento.

In realtà le scarpe sono solo una piccola parte di quella che sarà a tutti gli effetti una nuova collezione, appositamente intitolata "Peter Parker Advanced Suit and Venom Collection" e che sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 20 ottobre 2023, giusto in tempo per il lancio di Marvel's Spider-Man 2.

Le scarpe sono una variante limitata dei modelli Ultra 4D realizzati da Adidas: al momento non è stato rilasciato un prezzo ufficiale, ma è importante tenere conto del fatto che le versioni standard hanno già attualmente un costo intorno ai 220$. Aspettatevi dunque di spendere cifre simili, se non addirittura superiori data la natura della collaborazione.

Per il momento non è possibile effettuare alcun pre-order e non è chiaro se i prodotti saranno disponibili in Italia, ma a partire dal 20 ottobre dovrebbero diventare visibili direttamente sullo store online ufficiale di Adidas.

Nelle scorse ore anche Sony ha deciso di ricordare al pubblico l'imminente uscita della sua attesa esclusiva PS5, con un nuovo trailer in cui Venom fa sempre più paura.

Nel frattempo, un leak ha già fatto scatenare le prime polemiche sulla possibile durata del gioco, anche se va detto, per onore di cronaca, che Insomniac aveva già provato ad avvertire i fan.