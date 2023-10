Marvel's Spider-Man 2, è già polemica sulla durata

Il nuovo gioco dedicato a Spider-Man è in arrivo, ma a quanto pare - dopo che la presunta durata dell'avventura è trapelata online - in molti hanno storto il naso.

Marvel's Spider-Man 2 promette infatti di essere davvero imperdibile per i fan di Spidey.

Dopo il recente allarme spoiler, sembra che alcune informazioni sul titolo siano apparse in rete prima del tempo.

Come riportato anche da GamingBible, sembra proprio che alcuni fan siano rimasti delusi dalla durata del gioco.

Il dibattito sulla durata di alcuni videogiochi si è riacceso dopo che un giocatore ha twittato di aver ottenuto il trofeo di Platino di Marvel's Spider-Man 2 in 30 ore.

I fan si sono affrettati a commentare, discutendo circa il fatto che 30 ore siano troppo poche o giuste per un titolo del genere.

Il primo Marvel's Spider-Man richiedeva circa 17 ore per completare la storia e 35 ore per il completamento al 100%. Ovviamente, se non si passano ore a girare per New York.

La notizia che il sequel potrebbe essere completato in 30 ore (quindi a rigor di logica 15 ore nel caso si decidesse di andare dritti al traguardo) non è troppo irrealistica.

La discussione su Reddit vede una delle due parti affermare: «Meglio un gioco di 30 ore, ma di alta qualità, che un gioco di 200 ore, artificialmente bloccato».

Molti pensano che spendere 20 euro per un gioco che offre 100 ore di godimento sembra essere considerato un buon compromesso, mentre 70 euro per 30 ore di gioco non lo sarebbe altrettanto.

Un utente è intervenuto con un commento sarcastico rivolto a chi si lamenta, dicendo: «Penso che il fatto che abbiamo dovuto aspettare cinque anni e che il gioco in sé non sia lungo cinque anni è disgustoso».

In un anno, il 2023, pieno di giochi di ruolo da centinaia di ore, 30 ore sembrano un "toccasana", nonché la durata ideale per un titolo del genere. Ragion per cui, c'è davvero poco di cui lamentarsi, dal nostro punto di vista.