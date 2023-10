Marvel's Spider-Man 2, Venom fa sempre più paura nel nuovo trailer

Il lancio di Marvel's Spider-Man 2 è sempre più vicino: mancano ormai poche settimane all'arrivo dell'attesissima esclusiva PS5, che ci permetterà di scoprire come proseguirà la storia di Peter Parker e Miles Morales.

L'ultima esclusiva di casa Insomniac (potete prenotarla su Amazon) ci permetterà di affrontare nuovi seri pericoli, ma la minaccia più grande è indubbiamente rappresentata da Venom, storica nemesi dell'Uomo Ragno e pronto a metterci i bastoni tra le ruote anche nel nuovo videogioco.

L'uscita è ormai stata ufficialmente confermata per il prossimo 20 ottobre 2023, dato che pochi giorni fa è entrato ufficialmente in fase Gold: in altre parole, il titolo è pronto e non sarà più rinviato.

Per celebrare l'imminente uscita, PlayStation e Insomniac hanno deciso di svelare un nuovo interessante trailer cinematografico di Marvel's Spider-Man 2, che si concentra prevalentemente proprio sulla feroce battaglia contro uno spaventosissimo Venom:

Un filmato che è stato appositamente rinominato con lo stesso motto utilizzato per la promozione della seconda avventura di Spider-Man: «Be Greater. Together», ovvero «Siate più grandi. Insieme».

Ed effettivamente, il trailer ci mostra chiaramente che Venom riesce sempre ad avere la meglio su Peter Parker e Miles Morales, fino a quando entrambi gli eroi non capiscono che devono collaborare e attaccare insieme per riuscire a mettere alle strette il pericoloso simbionte.

Il tutto ad anticipare che l'unione tra i due supereroi giocherà un ruolo fondamentale per le vicende narrative, il che dovrebbe portare a diversi momenti entusiasmanti anche durante l'intera campagna di gioco.

Una campagna che, a tal proposito, non dovrebbe essere estremamente longeva: Insomniac ha già chiarito che la durata di Marvel's Spider-Man 2 dovrebbe essere simile a quella del primo capitolo e che «non durerà 200 ore».

Consigliamo però ai nostri lettori di fare attenzione in questi giorni durante le loro ricerche sul web: c'è già un'allerta spoiler a causa di alcuni leak sulla storia.

Ovviamente, sulle nostre pagine potrete stare tranquilli: non vi anticiperemo nulla fino a quando l'esclusiva non sarà effettivamente disponibile sul mercato.