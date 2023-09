Marvel's Spider-Man 2 e il "nuovo" Peter: «Non mi importa se assomiglia a un goblin»

Yuri Lowenthal, l'interprete di Peter Parker in Marvel's Spider-Man 2 e relativo predecessore, ha parlato della bufera mediatica attorno al cambio di volto per Peter Parker.

La seconda avventura di Spidey (che potete prenotare su Amazon) vedrà infatti il ritorno dell'alter ego dell'Uomo Ragno.

Mesi fa Insomniac ha deciso infatti di cambiare l’attore che presta il volto al protagonista del gioco, ottenendo reazioni discordanti tra i fan.

Il dibattito non si è fatto attendere e in merito si è velatamente espresso anche Cory Barlog, director di God of War.

Ora, come riportato anche da The Gamer, in una recente intervista con ComicBook Yuri Lowenthal ha ripreso in mano la questione: «La prestazione è stata la stessa per me. Ho superato questo cambiamento subito, non appena mi hanno detto: ‘Ehi, vogliamo fare questo cambiamento in modo che l’animazione facciale sia migliore.’ Ho detto ‘Ci sto!’.»

E ancora: «Non mi importa se assomiglia a un goblin, se la mia prestazione è migliore, allora ci sto. Sono un po’ stanco di parlarne a dire il vero, perché penso che tutto quello che c’è da dire sia stato detto.»

Insomma, Lowenthal ha cercato di mettere la parole fine a una questione che, per quanto ci riguarda, si è protratta fin troppo a lungo.

Marvel’s Spider-Man 2, il terzo videogioco dell'Arrampicamuri sviluppato da Insomniac Games, è in arrivo in esclusiva assoluta su PS5 il 20 ottobre 2023.

Restando in tema, i fan del gioco sono convinti di aver individuato un cattivo visto in uno dei film dell'MCU di Tom Holland nell'ultimo trailer del sequel.

Ma non solo: Marvel's Spider-Man 2 richiederà infatti un bel po' di spazio di archiviazione libero, secondo le nuove informazioni emerse online di recente.

Infine, se avete già acquistato una copia digitale del gioco, vi ricordiamo in ogni caso che potrete avviare il pre-load sulle vostre PS5 una settimana prima del lancio ufficiale del titolo.