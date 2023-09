Marvel's Spider-Man 2, è allarme spoiler

Marvel's Spider-Man 2 vedrà la luce tra pochi giorni, ma a quanto pare in queste ore è allarme spoiler per i fan.

La nuova avventura di Spidey promette infatti di essere ricca di colpi di scena.

L'elenco dei Trofei apparso online avrebbe infatti divulgato varie informazioni, incluso uno dei dubbi principali legati al personaggio di Venom.

Questo, dopo che da poco sono emerse le prime, timide informazioni sul probabile Marvel's Spider-Man 3.

Come riportato anche su ComicBook, il nuovo gioco dedicato a Spider-Man è nelle mani di alcuni e ciò ha costretto gli sviluppatori a emettere una vera "allerta spoiler".

L'elenco completo dei Trofei del gioco (non quello parziale pubblicato da Insomniac) sarebbe trapelato insieme a spoiler sulla storia, spingendo il team di sviluppo ad affrontare la questione.

Lo sviluppatore ha fatto notare che i fan dovrebbero navigare con cautela su Internet nelle prossime settimane per evitare rivelazioni non gradite.

Naturalmente, se si frequentano pagine o si visualizzano contenuti relativi a Spider-Man o al gioco in generale, sarebbe opportuno leggere le risposte con grande attenzione.

Del resto, è anche possibile disattivare le parole chiave nella sezione delle impostazioni delle piattaforme di social media come X, se si vuole evitare che appaiano del tutto.

Le parole chiave da disattivare potrebbero riguardare Spider-Man, Venom, Kraven, Miles Morales e altre che pensate possano essere usate per rovinarvi il gioco. Siete avvisati.

Marvel’s Spider-Man 2 è in ogni caso in arrivo in esclusiva assoluta su console PS5 il 20 ottobre 2023.

