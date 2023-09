I Trofei di Marvel’s Spider-Man 2 potrebbero aver svelato un segreto di Venom

Marvel's Spider-Man 2 vedrà la luce molto presto, ma a quanto pare è già apparsa online la lista completa dei Trofei del gioco.

La nuova avventura di Spidey (che potete prenotare su Amazon) promette infatti di essere imperdibile per tutti i fan dell'Uomo Ragno.

Advertisement

Questo, dopo che da poco sono emerse le prime, timide informazioni sul probabile Marvel's Spider-Man 3.

Come riportato anche su ResetEra, la lista dei Trofei del nuovo gioco dedicato a Spider-Man ci dà modo di intuire cosa possiamo aspettarci dalla nuova avventura Insomniac.

Attenzione: da ora seguono potenziali spoiler sul gioco. Proseguite quindi a vostro rischio e pericolo.

L'elenco dei Trofei, che trovate a questo indirizzo, darebbe una risposta a uno dei dubbi principali legati al personaggio di Venom.

In molti si sono domandati se il simbionte sarà in effetti giocabile dopo che avrà giocoforza abbandonato il suo ospite "buono", vale a dire Peter Parker.

A quanto pare, la risposta è positiva. Un Trofeo recita infatti "sconfiggi 100 nemici con le abilità di Venom".

Considerando che il nome "Venom" viene utilizzato anche nei fumetti solo quando il simbionte avvolge un ospite "cattivo", il Trofeo potrebbe quindi riferirsi a una sezione giocabile nei panni dell'iconico villain. Staremo a vedere.

Marvel’s Spider-Man 2, nuovo videogioco dell'Arrampicamuri sviluppato da Insomniac Games, è in ogni caso in arrivo in esclusiva assoluta su console PS5 il 20 ottobre 2023.

Restando in tema, i fan sono convinti di aver individuato un cattivo visto in uno dei film dell'MCU di Tom Holland nell'ultimo trailer.

Ma non solo: ricordiamo che Marvel's Spider-Man 2 richiederà un bel po' di spazio di archiviazione libero, secondo le nuove informazioni emerse online di recente.

Infine, se avete già acquistato una copia digitale del gioco, vi ricordiamo in ogni caso che potrete avviare il preload sulle vostre PlayStation 5 una settimana prima del lancio ufficiale del titolo.