Marvel's Spider-Man 2, confermato l'arrivo di una feature importante post-lancio

Mancano ormai pochissimi giorni al lancio di Marvel's Spider-Man 2, la nuova esclusiva PS5 sviluppata da Insomniac Games che ci vedrà scoprire la nuova avventura supereroistica di Peter Parker e Miles Morales, alle prese con Venom e altre pericolosissime minacce.

Una produzione che intende migliorare quanto fatto dal suo predecessore e sfruttare pienamente le caratteristiche della console Sony e che è già diventato uno dei videogiochi più attesi di tutto il 2023 (potete ancora prenotarlo con consegna al day-one su Amazon).

Nelle scorse giornate era però emersa un'indiscrezione, confermata in queste ore direttamente dagli stessi sviluppatori: proprio come per il primo capitolo, anche Marvel's Spider-Man 2 non avrà il New Game+ al day-one.

Come segnalato da ComicBook, a dare la conferma ufficiale ci ha pensato James Stevensson di Insomniac Games, che in risposta a un fan su X (ex Twitter) ha confermato come, sfortunatamente, non è stato possibile inserire questa feature per il lancio ufficiale.

Tuttavia, proprio come già accaduto — ancora una volta — sul primo episodio, gli sviluppatori ci stanno già lavorando, promettendo che arriverà con un aggiornamento post-lancio:

No - we’re working on an update for those features but they won’t be in Day 1 — James Stevenson (@JamesStevenson) October 17, 2023

Lo stesso accadrà per la possibilità di rigiocare le missioni già portate a termine: anche per questa feature bisognerà necessariamente attendere un aggiornamento, che potrebbe arrivare in contemporanea con il New Game+.

Ovviamente non è stata ancora annunciata una data definitiva per queste novità importanti, dato che sono ancora attualmente in sviluppo, ma vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Ricordiamo che Insomniac ha anche confermato che al day-one sarà comunque disponibile un nuovo aggiornamento, in realtà già rilasciato nelle scorse giornate: pur non essendo obbligatorio installarlo per iniziare a giocarci, l'operazione è stata fortemente consigliata dagli sviluppatori.

Nel frattempo, se volete saperne di più sulla prossima avventura di Peter Parker e Miles Morales, vi lasciamo alla nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2.