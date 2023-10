Marvel's Spider-Man 2, una feature importante sarebbe assente al day-one

Gli sviluppatori di Marvel's Spider-Man 2 hanno già anticipato ai loro fan di non avere alcuna intenzione di sviluppare un prodotto eccessivamente lungo, ma che l'ultima avventura di Peter Parker e Miles Morales avrà la longevità più appropriata.

Uno degli aspetti più importanti dell'esclusiva di Insomniac (trovate il bundle PS5 in edizione limitata , attualmente in offerta) sarà infatti ancora una volta la qualità della narrazione, oltre naturalmente a un gameplay avvincente e con tante abilità e costumi da sbloccare.

Advertisement

Sebbene l'esclusiva PS5 esca ufficialmente solo il prossimo 20 ottobre, alcuni utenti sono già riusciti a giocarlo in anticipo, svelando anche la durata necessaria per sbloccare il trofeo di platino — scatenando anche alcune polemiche tra i fan.

Come riportato da Game Rant, uno degli utenti che è riuscito ad accedere in anticipo a Marvel's Spider-Man 2 ha segnalato un nuovo aggiornamento arrivato nelle scorse, confermando però che il New Game+ sarebbe ancora assente dal gioco.

No new game plus sadly :/ https://t.co/IrfXXMY2de — 🎮Chris/AC Mirage🎮 (@ChrisGaming95) October 7, 2023

Ricordiamo che anche il primo capitolo non aveva incluso il New Game+ al lancio, con Insomniac che aveva poi accontentato i fan con una patch aggiuntiva rilasciata in seguito.

Se questa indiscrezione dovesse essere confermata, anche Marvel's Spider-Man 2 potrebbe seguire la stessa strada, lasciando il tempo ai giocatori di godersi pienamente tutta l'avventura principale, richiedendo di avere pazienza prima di ricominciarla da capo con abilità ed equipaggiamenti già sbloccati.

Ovviamente vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni, in attesa di comunicati ufficiali o dell'uscita ufficiale del gioco, per la quale mancano ormai solo pochi giorni.

Cogliamo l'occasione per chiedervi di stare attenti durante le vostre ricerche online: proprio a causa del fatto che diversi fan sono già riusciti a giocarci, c'è già un allarme spoiler per la trama. Ovviamente, sulle nostre pagine non vi anticiperemo nulla prima dell'effettiva uscita.

Se vorrete festeggiare al meglio il day-one, vi segnaliamo anche una curiosa collaborazione avviata con Adidas, con tanto di scarpe ufficiali di Marvel's Spider-Man 2.