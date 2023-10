Neanche è uscito, ed è già tempo di patch per Spider-Man 2

Il nuovo Marvel's Spider-Man 2 è in arrivo, visto che mancano ormai solo una manciata di giorni al lancio ufficiale, preceduto a quanto pare da una prima patch.

Il gioco promette di essere davvero da non perdere per tutti i fan dell'Uomo Ragno.

Da poco è stato dato modo ai giocatori di dare il via al preload, in attesa della release prevista per il prossimo 20 ottobre.

Ora, come riportato da Wccftech, in vista del lancio globale del gioco su PlayStation 5 nel corso di questa settimana, Insomniac Games ha rilasciato il primo aggiornamento di Marvel's Spider-Man 2.

Per coloro che hanno pre-caricato il titolo, il primo aggiornamento del day-one è stato reso disponibile per il download (grazie a PlayStation Game Size via Twitter/X).

🚨 Marvel's Spider-Man 2 Update 1.001.002 Released.



Update Size : 1.831 GB



🟥 #SpiderMan2PS5 pic.twitter.com/ouHBqJCXsE — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) October 14, 2023

La patch ha un peso di circa 1,8 GB, ma Insomniac non ha ancora condiviso note ufficiali sulla patch.

È probabile che le modifiche incluse siano state condivise con coloro che stanno recensendo il gioco prima del lancio, ma poiché i recensori sono ancora sotto NDA, le note dell'aggiornamento non possono essere condivise.

Inoltre, sempre lo sviluppatore americano ha rivelato pochi giorni fa che le dimensioni del file di gioco sono di circa 86 GB, quindi suggeriamo a tutti coloro che hanno intenzione di fare loro il gioco al day-one di iniziare a fare un po' di spazio su SSD.

Restando in tema, da poco è scoppiata una abbastanza sterile polemica circa la durata del gioco, per molti non soddifsacente e addirittura inferiore a quella del primo gioco.

Ma non solo: stando alle parole dell'attore che interpreta Peter Parker, non abbiamo ancora visto niente di ciò che Marvel's Spider-Man 2 ha da offrire.

Infine, sul noto portale eBay potete acquistare il bundle PS5 con Marvel's Spider-Man 2 a un prezzo davvero allettante. Approfittatene ora prima che vada esaurito.