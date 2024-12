Marvel 1943: Rise of Hydra non è sparito, e si mostra

Amy Hennig, dopo aver riscritto le regole dell’action adventure con Uncharted, tornerà con Marvel 1943: Rise of Hydra.

Un gioco, questo, che promette di mescolare l’epica dei supereroi Marvel (che trovate su Amazon) con il fascino delle avventure ambientate durante la Seconda Guerra Mondiale.

Annunciato durante la vetrina Unreal Engine al GDC di marzo, il gioco vedrà Captain America (interpretato da Drew Moerlein) e un giovane Black Panther (con la voce di Khary Payton) unire le forze in una storia ricca di intrighi, colpi di scena e ambientazioni mozzafiato.

Previsto per il 2025, il titolo è sviluppato da Skydance Games sotto la guida esperta di Hennig.

Le nuove concept art mostrate da Hennig (via VGC) offrono un assaggio del mondo di gioco, con un’attenzione particolare al misterioso e impenetrabile Wakanda degli anni ’40.

«A quel tempo, Wakanda è ancora nascosta al mondo esterno,» spiega Hennig. «Proteggono i loro interessi, ma eventi esterni li trascinano nel conflitto. La guerra sta rendendo il mondo più piccolo: non ci sono satelliti, ma gli aerei iniziano a sorvolare luoghi finora intoccabili. Quanto tempo potranno rimanere nell’ombra?»

Le immagini mostrano una giungla rigogliosa, quasi una barriera naturale contro il resto del mondo. Un setting che, nelle mani di Hennig, promette di diventare un personaggio a sé, un elemento narrativo capace di catturare e stupire.

Per Hennig, Marvel 1943: Rise of Hydra è l’occasione per attingere ai suoi amori cinematografici: «Amo i tropi dei film d’avventura della Seconda Guerra Mondiale, i classici 'uomini in missione.' Il nostro gioco avrà intrighi, personaggi affascinanti, location straordinarie e tanti colpi di scena.»

Le aspettative sono alte, ma le premesse indicano un gioco capace di portare il meglio del Marvel Cinematic Universe e il tocco inconfondibile della creatrice di Uncharted.

Con un’uscita fissata per il 2025 e una pubblicazione affidata a Plaion, Marvel 1943: Rise of Hydra si candida a essere uno dei titoli più attesi del prossimo anno, sperando non faccia la fine di Marvel's Avengers.

Parlando ancora degli eroi della Casa delle Idee, Marvel Rivals ha da poco raggiunto 20 milioni di utenti e per festeggiare il traguardo, NetEase Games ha fatto un piccolo regalo ai suoi giocatori.