Marvel 1943: Rise of Hydra è ufficiale, c'è il primo trailer

Dopo alcuni accenni e indiscrezioni, Marvel 1943: Rise of Hydra si mostra ufficialmente e svela il primo story trailer, comprensivo di data di uscita indicativa.

Il che conferma anche l'indiscrezione di qualche ora fa, in cui era emerso effettivamente questo titolo dalle prime informazioni diffuse in anticipo.

Marvel 1943: Rise of Hydra è stato svelato ufficialmente da Marvel durante uno speciale keynote di Epic Games, in cui è stato mostrato il primo story trailer di questo interessantissimo progetto.

Skydance New Media, diretta dalla pluripremiata scrittrice e regista Amy Hennig, e Marvel Games hanno condiviso oggi nuovi dettagli sul loro prossimo gioco.

Ma intanto ecco il trailer:

In Marvel 1943: Rise of Hydra i giocatori assumeranno il ruolo di quattro personaggi centrali: un giovane Steve Rogers, ovvero Captain America; Azzuri, il nonno di T'Challa e la Pantera Nera della Seconda Guerra Mondiale; Gabriel Jones, un soldato americano e membro degli Howling Commandos; e Nanali, una spia Wakanda incastrata nella Parigi occupata.

Si tratta di una storia originale, ovviamente, potenziata dall'Unreal Engine 5.4 di Epic che il team di sviluppo ha impiegato per mettere in scena un titolo che sembra decisamente promettente.

Un nuovo trailer offre ai fan un'anteprima di una storia originale che porta i giocatori in un'avventura ambientata nella Seconda Guerra Mondiale con un insieme di quattro eroi giocabili in diversi punti del gioco.

«Con l’uscita del gioco nel 2025, i giocatori possono aspettarsi un gameplay esilarante ispirato ai fumetti, ai film e alle serie televisive più importanti della Marvel», dichiara la Casa delle Idee nel comunicato ufficiale:

«Marvel 1943: L'Ascesa dell'Hydra cattura l'azione, l'eccitazione e l'avventura in giro per il mondo che deliziano i fan da decenni. Siamo entusiasti di condividere di più in futuro.»