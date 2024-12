Marvel Rivals vi fa un regalo gratis per festeggiare 20 milioni di download

Marvel Rivals continua a stupire tutti e non sembra mostrare alcun segno di cedimento: l'hero shooter di NetEase Games ha infatti appena superato il traguardo dei 20 milioni di giocatori registrati.

Un traguardo decisamente incredibile per un gioco che, prima del lancio, veniva guardato con molto scetticismo da diversi appassionati proprio per via delle sue somiglianze con Overwatch 2, superato invece addirittura di 6 volte al lancio.

Per celebrare questo importante attestato di stima dalla community, NetEase Games ha pensato di proporre un piccolo regalo gratis per tutti i suoi giocatori: non si tratta di nulla di particolarmente imprescindibile, ma di un omaggio per ricordare questo momento con gli utenti che l'hanno reso possibile.

Come segnalato da GameSpot, gli sviluppatori hanno infatti svelato uno spray con Galacta, commentatrice di Marvel Rivals, che include una scritta che celebra proprio "20 milioni di rivali": potete visualizzarlo nel seguente post ufficiale.

Questo speciale spray in edizione limitata potrà essere riscattato dal 20 dicembre fino al 10 gennaio 2025: basterà semplicemente effettuare il login in-game per aggiungerlo alla vostra collezione.

Al momento non è chiaro se NetEase Games stia organizzando altri eventi oppure omaggi gratuiti per celebrare questo importantissimo traguardo, ma con questo divertente spray potrete confermare di essere stati anche voi una parte importante del successo di Marvel Rivals.

L'hero shooter si è ormai imposto nettamente come uno dei nuovi free-to-play di riferimento, ma ci sono ancora diversi aspetti che è possibile migliorare.

Una delle richieste più comuni della community è infatti la cross-progression: attualmente non è possibile importare i propri progressi tra diverse piattaforme.

Il team di sviluppo ha confermato di essere al lavoro per trovare una soluzione, ma non sarà affatto semplice e non è detto che riesca a essere implementata in tempi brevi.

Nel frattempo, vi ricordiamo che il 20 dicembre, oltre a poter riscattare il nuovo spray gratuito, potrete anche scoprire un nuovo divertente evento limitato che pare essersi ispirato molto a Splatoon.

