Ci sarà tanto da vedere nel Mario Kart World Direct: ecco quanto dura l'evento

Mario Kart World ha fatto discutere molto per il suo prezzo e, nella giornata di domani, Nintendo spera probabilmente di mettere a tacere ogni tipo di lamentela mostrando ben 15 minuti di Direct dedicato.

L'atteso titolo per Nintendo Switch 2 ci ha già fatto vedere una possibile rivoluzione per i canoni della serie, e la speranza è che il Mario Kart World Direct di domani 17 aprile possa darci ulteriori motivi per non pensare al fatto che sarà il primo videogioco a €90.

Dopo anni di formula consolidata, Mario Kart World sembra pronto a stravolgere le regole introducendo elementi di esplorazione libera mai visti prima.

I giocatori potranno infatti muoversi liberamente attraverso vasti scenari quando non impegnati nelle tradizionali competizioni su pista. Questa novità rappresenta una svolta significativa rispetto ai capitoli precedenti, pur mantenendo intatti gli elementi che hanno reso celebre la serie.

«È un videogioco enorme», ha dichiarato Nintendo negli ultimi giorni cercando di difendere proprio il prezzo elevato di Mario Kart World.

L'immagine teaser diffusa finora non rivela molto sul contenuto della presentazione, limitandosi a mostrare Mario a bordo del suo kart su una pista che sembrerebbe essere Whistletop Summit, uno dei tracciati della Coppa Fungo già apparso in precedenti anticipazioni.

Sarà interessante anche capire la questione dei 120 FPS, di cui Nintendo sembra essersi dimenticata di parlare sebbene qualcuno si sia accorto di questa modalità dedicata alle performance.

L'uscita di Mario Kart World è prevista per il 5 giugno 2025 in esclusiva per Nintendo Switch 2, ovviamente. Il bundle con la console e il gioco ha avuto problemi, ma forse per quella data potrà tornare ad essere facilmente acquistabile.

Nel frattempo, in attesa del Mario Kart World Direct di cui vi parleremo su queste pagine, sempre su queste pagine trovate anche la guida di tutto quello che sappiamo sul titolo: la trovate qui.