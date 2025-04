Per qualche motivo, Nintendo ha dimenticato i 120 FPS di Mario Kart World

Mario Kart World fa discutere sfortunatamente per il suo prezzo, più che per le sue qualità, tra cui la modalità a 120 FPS che sembra essere garantita.

Stando a quanto riportato dalla testata Engadget (tramite Nintendo Life), il titolo includerà una modalità a 120 fotogrammi al secondo, una caratteristica mai vista prima su una console Nintendo e che promette di trasformare radicalmente l'esperienza di gioco.

La fonte di questa rivelazione è Sam Rutherford, giornalista senior di Engadget, che ha avuto modo di testare in anteprima le capacità della nuova console.

Nonostante Nintendo non l'abbia stranamente menzionata in prima persona, pur giustificando il prezzo di Mario Kart World in altri modi decisamente poco convincenti, Rutherford spiega che la modalità prestazioni sarà attivabile:

«Devo assolutamente menzionare che Mario Kart World ha una modalità a 120 fps ed è straordinaria. Le corse non sono mai apparse così fluide su nessuna console Nintendo, e questo gioco potrebbe essere la migliore dimostrazione da un first party del display e delle prestazioni potenziate di Switch 2.»

Anche Digital Foundry, l'autorevole canale specializzato in analisi tecniche di videogiochi, ha confermato l'esistenza di questa modalità prestazionale, ma al momento non sono disponibili registrazioni o prove visive della modalità ad alto frame rate.

Questa è una buona notizia che conferma il valore tecnico di Nintendo Switch 2 e, in questo caso, di Mario Kart World. Certo, sarebbe stato bello poterla vedere confermata dall'azienda stessa, durante il Direct dedicato, ma c'è da fare una precisazione.

Il 17 aprile ci sarà un Direct unicamente dedicato al nuovo Mario Kart, ed è probabile che in quel caso scopriremo ancora più segreti di questo gioco che avrà, tra le altre cose, l'oggetto più importante di sempre.

Nel frattempo, abbiamo raccolto tutte le informazioni note sul gioco: le trovate in questa guida dedicata di Mario Kart World.