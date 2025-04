Il bundle di Switch 2 con Mario Kart World sarà molto facile da trovare

Sebbene allo stato attuale si stia rivelando complicato riuscire a pre-ordinare Switch 2, al day-one le cose potrebbero migliorare notevolmente, soprattutto per chi è interessato ad acquistare il bundle con Mario Kart World.

Nintendo è più che consapevole dell'importanza di Mario Kart, dato che l'ottavo capitolo è stato il videogioco più venduto della storia su Switch: iniziare la nuova generazione con un nuovo episodio dovrebbe dunque essere una mossa vincente.

Ma il bundle di Switch 2 con Mario Kart World ha attirato maggiormente l'attenzione anche per via del prezzo delle copie fisiche dell'ultimo racing arcade, considerando che sarà necessario spendere intorno ai 90 euro per aggiungerlo alla vostra collezione.

Acquistare il bundle sarà invece come ottenere una copia di gioco con 40 euro in più, sebbene solo in versione digitale.

Chi non è ancora riuscito a preordinarlo potrà stare tranquillo: questi bundle saranno molto più comuni di quanto si potesse immaginare, stando agli ultimi report segnalati da NintendoSoup.

Pare infatti che sia sul mercato francese che in quello spagnolo ci sarà una quantità di bundle di Nintendo Switch 2 con Mario Kart World tra il 73% e l'80% delle console totali: questo significa che, in proporzione, sarà molto più difficile riuscire ad acquistare una console liscia.

Nintendo è probabilmente consapevole che la maggior parte delle persone cercherà di ottenere subito la prima esclusiva al lancio, sfruttando anche il prezzo eccessivamente elevato come banco di provare per testare i portafogli dei consumatori.

Per il momento non sono arrivate conferme per il mercato italiano, ma considerando le percentuali che girano negli altri principali mercati europei è plausibile immaginare che ci sarà una grande quantità di console anche sul nostro paese.

Nel frattempo, Nintendo ha già iniziato a movimentare le unità delle console: un indizio molto importante che lascerebbe presagire un day-one più liscio del solito. Insomma, potete aspettare con ottimismo nuovi pre-order della console, senza preoccuparvi più di tanto.