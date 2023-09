Mario Kart Tour è vicino alla fine: Nintendo smetterà di supportarlo

Il controverso ma popolare — almeno inizialmente — Mario Kart Tour, spin-off del racing arcade ideato per sfruttare al meglio i dispositivi mobile, è ormai vicino a dirci addio: gli sviluppatori hanno infatti scelto di smettere di aggiungere nuovi contenuti, ritenendo ormai l'esperienza praticamente completa.

Il capitolo mobile della serie ha permesso ai giocatori di scoprire tanti piloti e piste inedite, con alcune aggiunte che hanno coinvolto perfino gli ultimi DLC di Mario Kart 8 Deluxe (lo trovate su Amazon), a testimonianza dell'ottimo lavoro svolto da Nintendo e DeNA.

Advertisement

Si può dire che il titolo già da diverso tempo sembrava aver faticato a trovare una propria identità: la vera svolta era arrivata durante lo scorso anno, quando Nintendo annunciò la rimozione del sistema gacha, probabilmente nel tentativo di attirare più utenti con meccaniche meno aggressive — non che sia servito a molto, considerando che sono arrivate addirittura denunce legali.

Evidentemente, nemmeno questa mossa deve essere servita a ravvivare l'interesse delle community: come segnalato da GoNintendo, Mario Kart Tour non riceverà più alcun nuovo contenuto aggiuntivo a partire dal 4 ottobre, giornata in cui saranno rilasciate le ultime espansioni.

Significa che lo spin-off mobile sarà effettivamente abbandonato dopo 4 anni dal lancio: MK Tour venne infatti lanciato su Android e iOS il 25 settembre 2019 e festeggerà il suo quarto anniversario con un apposito evento proprio il prossimo 20 settembre.

Va comunque chiarito che non è ancora arrivato il temutissimo "End of Service", anche se a questo punto potrebbe essere solo una questione di tempo: per il momento, Nintendo ha chiarito che tutti i fan potranno continuare a utilizzare i contenuti già esistenti, ma dal 4 ottobre non dovranno più aspettarsi alcuna novità.

A questo punto non sarebbe sorprendente vedere rappresentato ancora più fortemente Mario Kart Tour nei prossimi DLC di MK8 Deluxe, considerando che presto potrebbero diventare l'unico modo per "tenerlo in vita".