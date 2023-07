Mario Kart 8 Deluxe, il nuovo DLC è disponibile: ecco le novità

Il Pacchetto Percorsi Aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe sta ormai per arrivare al gran finale: da questo momento è ufficialmente disponibile la Wave 5 dei DLC previsti, con tante novità da provare per i giocatori.

Il nuovo aggiornamento di Mario Kart 8 Deluxe (lo trovate su Amazon) è infatti particolarmente imponente, aggiungendo non solo 8 nuovi percorsi, ma anche 3 personaggi giocabili inediti.

Advertisement

Dopo aver già reso disponibile Strutzi con la precedente ondata, è arrivato il momento di scoprire 3 nuovi personaggi apparsi in precedenti capitoli della serie: Pipino Piranha (Double Dash), Torcibruco (MK 7) e Kamek (Tour).

La quinta wave di DLC ha anche aggiunto due tornei con 4 percorsi ciascuno: ve li riepilogheremo interamente qui di seguito.

Punta Koopa (MK Wii)

(MK Wii) Panorama di Los Angeles (Tour)

(Tour) Autostrada Lunare (MK Wii)

(MK Wii) Corsa in bagno (Novità)

Alture di Atene (Tour)

(Tour) Nave di Daisy (Double Dash)

(Double Dash) Riserva Naturale (Super Circuit)

(Super Circuit) Scorci di Vancouver (Tour)

Nintendo ha dunque deciso di riservare ai suoi fan un nuovo scenario unico: si tratta della Corsa in bagno, vera novità di questo DLC.

Ancora una volta è inoltre Mario Kart Tour a fare da padrone in questi DLC, proponendo non solo 3 nuovi percorsi giocabili ma anche Kamek, introdotto proprio nello spin-off mobile e che prima d'ora non era mai stato utilizzabile in un capitolo principale.

Il changelog ufficiale, attualmente disponibile solo in lingua inglese, segnala inoltre di aver sistemato diversi bug e di aver implementato diverse modifiche di bilanciamento, come performance migliori per alcuni personaggi e veicoli e tempi di invincibilità aggiustati in base al guidatore.

Insomma, nonostante qualcuno abbia deciso di accusare Mario Kart Tour perché «immorale», il capitolo mobile sta contribuendo enormemente ad allungare la vita proprio di Mario Kart 8 Deluxe.

Il successo dell'ottavo capitolo della serie potrebbe aver comportato anche il momentaneo addio di un altro franchise amato: il papà di Captain Falcon ha infatti ammesso che potrebbe essere proprio la sua popolarità ad aver fermato lo sviluppo di nuovi F-Zero.