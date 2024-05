Mario Kart 8 Deluxe diventa il gioco Nintendo più venduto di sempre

Nintendo Switch è ormai diventata con buona probabilità la console più importante di sempre per la casa di Kyoto: la console ibrida non sembra avere alcuna intenzione di smettere di battere nuovi record, anche dopo oltre 7 anni sul mercato.

Nelle scorse ore vi avevamo già raccontato come la console era già riuscita a ottenere i migliori profitti di sempre per Nintendo: pur non avendo tecnicamente venduto più console rispetto a DS; i guadagni sono stati notevolmente superiori.

Advertisement

Ciò è stato possibile anche grazie alle vendite dei suoi videogiochi esclusivi, tra i quali spicca soprattutto Mario Kart 8 Deluxe (lo trovate su Amazon): la nuova edizione del celebre racing game arcade uscito originariamente su Wii U ha battuto un record semplicemente incredibile.

Come segnalato da ComicBook, Mario Kart 8 Deluxe è infatti diventato il videogioco più venduto di sempre per una console Nintendo, dopo aver raggiunto ben 61.97 milioni di unità vendute in tutto il mondo.

Se a queste copie aggiungiamo le edizioni originali di Mario Kart 8 su Wii U, con 8 milioni di copie vendute, il totale raggiungerebbe addirittura quasi 70 milioni di unità complessive.

Tecnicamente parlando, esiste un solo gioco Nintendo che ha registrato più unità vendute: si tratta di Wii Sports, ma si tratta di un caso decisamente "al limite", dato che per un lunghissimo periodo di tempo è stato incluso senza costi aggiuntivi su ogni console Wii.

I suoi 82 milioni, in sostanza, non possono davvero essere presi in considerazione per questa speciale classifica, dato che non era possibile acquistarlo separatamente.

Un risultato dunque semplicemente straordinario per Mario Kart 8 Deluxe e per la stessa Switch, anche se sembra improbabile che si possa puntare a superare una volta per tutte anche la cifra raggiunta da Wii Sports.

Nintendo Switch sembra infatti essere arrivata alla fine del suo ciclo vitale: il presidente Shuntaro Furukawa ha confermato che Switch 2 sarà svelata entro marzo 2025.

Il reveal arriverà però «in diverse fasi» e non tutto in una volta, proprio come già accaduto con le attuali console Switch.